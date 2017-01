Trump süüdistab valeinfo levitamises nii demokraate kui vabariiklasi

Donald Trump New Yorgis Trump Toweri fuajees ajakirjanike küsimusi kuulamas. (Foto: SCANPIX / REUTERS)

"Täiesti välja mõeldud faktid, mille taga on närukaeltest poliitikud, nii demokraadid kui vabariiklased - LIBAUUDISED! Venemaa ütleb, et neil pole midagi," säutsus tulevane USA president Reutersi ja BBC teatel.

Lisaks kirjutas Trump, et ilmselt avaldasid dokumendi luureteenistused, teades, et tõendeid väidete kohta ei ole ega tule.

Trump lubas, et avaldab 90 päeva jooksul häkkimise kohta täieliku raporti.

USA luureagentuurid on süüdistanud Venemaad häkkimise kaudu valimistesse sekkumises. Samuti on väidetud, et Moskval on Trumpi kohta kompromiteerivat informatsiooni.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017