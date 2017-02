Soome maavägi loob ajateenijatest moodustatud kiirreageerimisüksuse

Soome sõdurid õppusel. (Foto: twitter.com/puolustusvoimat)

Nimetatud üksusesse määratud ajateenijad saavad vastava teate lähipäevil, kirjutas ajaleht Helsingin Sanomat (HS).

HS teatas eelmise aasta aprillis, et Soome kaitsevägi kavandab ajateenijate kasutamist kiirreageerimisüksustes. Siis kaitsevägi veel plaani täpsemaid detaile avalikustada ei soovinud, kuid selge oli see, et selliseid ajateenijaid saaks vajadusel kasutada ka ootamatu rünnaku korral.

Kiirreageerimisüksused on Soome kaitseväe uued üksused, kuhu kuuluvad nii ajateenijad kui ka kaadriväelased. Nad tegutsevad üle kogu riigi ning nende ülesandeks on nii riigi kaitsmine kui ka teiste ametivõimude toetamine.

Kiirreageerimisüksustesse määratud isikute ajateenistus kestab 11 ja pool kuud. Esimese poole aasta jooksul saavad nad tavapärase ajateenija väljaõppe ning seejärel alustatakse spetsiaalselt kiirreageerimisüksuse jaoks mõeldud väljaõpet.

Kaitseväe eesmärgiks on see, et nendesse üksustesse valitaks võimalikult palju neid ajateenijaid, kes sellest ka ise huvitatud on ning seetõttu on väeosades tehtud ka aktiivset tutvustus- ja värbamistööd.

Kindralleitnant Toivonen avaldas heameelt selle üle, et neid, kes ise soovivad nendes üksustes teenida, on olnud märkimisväärselt palju. Maaväe ülem tunnistas, et ajateenistus kiirreageerimisüksuses on ajateenija jaoks kindlasti raskemaks väljakutseks, kuid samas ka palju mitmekesisemaks kogemuseks.

Kiirreageerimisüksused peavad olema tegutsemiseks valmis juba mõne tunni jooksul.

Ajateenijatega kiirreageerimisüksused on osa maaväe erakorralisteks olukordadeks mõeldud plaanidest, kuhu kuuluvad ka ainult kaadriväelastest moodustatud kiirreageerimisüksused. Lisaks neile on moodustatud ka kiire valmisoleku üksusi, mis on moodustatud peamiselt reservväelasest, kes on andnud nõusoleku olla valmis tegutsemiseks ühe telefonikõne või tekstisõnumi peale.

Kaitsevägi on loonud ka kava, mille kohaselt antakse ajateenijatele üha vastutusrikkamaid ülesandeid paralleelselt sellega, kuidas nende väljaõpe edeneb. Sisuliselt tähendab see seda, et juba mõni kuu pärast ajateenistuse algust võidakse ajateenijaid rakendada näiteks objektide valvamiseks või kaitsmiseks ja teiste üksuste toetamiseks. Umbes viie kuu pärast aga tuleb kõne alla juba kasutamine väeliigile vastavas aktiivses lahingutegevuses.

Soome seadusi on viimase aasta jooksul muudetud nii, et kaitseväe sõjalist valmisolekut on saanud märkimisväärselt tõhusamaks muuta. Kellelegi pole saladuseks, et põhjuseks on Venemaa agressiivsed sammud, eelkõige Krimmi poolsaare okupeerimine.

"Kõik erinevad sektorid on meil olnud tõhusalt töös alates 2014. aasta kevadest. Seal on õnnestunud saavutada märkimisväärset edasiminekut," nentis kindralleitnant Toivonen.