USA teatas ametlikult, et Venemaa on võtnud kasutusse lepet rikkuva ja NATO riike ohustava raketi

USA kindral Paul J. Selva (esiplaanil). (Foto: AFP/Scanpix)

USA staabiülemate ühendkomitee aseesimees kindral Paul J. Selva teatas ametlikult, et Venemaa on võtnud kasutusele maismaalt välja lastava keskmaa tiibraketi SSC-8.

Kindrali sõnul rikub see samm riikidevahelist relvastuskontrollileppe eesmärki ja vaimu ning ohustab ka NATO euroopa liitlasi, vahendasid Reuters ja Yle.

"See süsteem ohustab iseenesest suuremat osa meie Euroopas asuvatest sõjaväebaasidest. Me usume, et venelased on võtnud raketid kasutusse, et NATO-t ja NATO territooriumil olevaid baase ähvardada," selgitas kindral Selva kongressis toimunud kuulamisel.

Samas ei öelnud kindral, kas ja kuidas on USA president Donald Trumpil kavas Moskva sammule vastata.

Ameerika Ühendriigid ei ole varem SSC-8 kasutuselevõttu Venemaa poolt ametlikult kinnitanud ega ka selle kohta arvamust avaldanud.

Samas rääkisid ametnikest allikad veebruaris ajalehele New York Times, et väidetavalt on nimetatud raketid võtnud kasutusele kaks Vene pataljoni.

Kui rakettide lennukaugus ületab 500 kilomeetrit, on tegu 1987. aastal USA ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud keskmaa-tuumajõudude leppe (Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty) rikkumisega. See lepe keelab maismaalt välja lastavad raketid, mille lennukaugus on 500-5500 kilomeetrit.

Lääne allikate kohaselt on SSC-8 arendatud välja laevadele ja allveelaevadele paigutatavate rakettide baasil. Nende lennukaugus on vähemalt 1500 kilomeetrit.

Moskva pole seni süüdistustele ametlikult vastanud. New York Timesi artikli kohta teatas Vene välisministeerium varem, et tegu olevat libauudisega.

USA on juba varem nimetatud raketi pärast mures olnud

The New York Times kirjutab, et kõnealune tiibrakett on sama, mida Venemaa Barack Obama administratsiooni teatel 2014. aastal katsetas. Valitsuse teatel rikkus see testimine 1987. aastal sõlmitud lepet, mis keelustab USA ja Venemaa maismaalt startivad keskmaaraketid.

Obama administratsioon püüdis veenda Venemaad rikkumist parandama, kuni rakett on veel katsetuse faasis. Selle asemel on Venemaa liikunud süsteemiga edasi, võttes kasutusse täielikult toimiva üksuse.

USA valitsuse ametnike teatel on Venemaal nüüd kaks keelatud uute tiibrakettide pataljoni. Üks neist asub jätkuvalt Venemaa kaguosas Kapustin Jari raketikatsetuse paigas. Teine viidi USA ametnike sõnul detsembris mujal asuvasse baasi.

Täpsemat infot anonüümseks jääda soovinud ametnikud ei avaldanud.

Ameerika ametnikud on nimetanud tiibraketti SSC-X-8-ks, kuid praegustes luureraportites on "X" nimest eemaldatud, mis viitab sellele, et USA luureametnike hinnangul on rakett kasutusvalmis ning mitte arendamisjärgus olev süsteem.

Pentagon on varem väljendanud suurt muret Venemaa raketiprogrammi üle. USA on otsinud võimalusi, kuidas sellele vastata, paigutades Euroopasse täiendavaid raketikaitsesüsteeme või arendades välja õhu või mere kaudu kasutatavaid tiibrakette.