Viljar Veebel: Poola peaminister võib kasutada vastandumist EL-ile enda populaarsuse kasvatamiseks

Eesti Välispoliitika instituudi teadur Viljar Veebel usub, et Poola peaminister Beata Szydło võib kasutada vastandumist Euroopa Liidule selleks, et kasvatada kodumaal enda populaarsust.

Poola peaminister Beata Szydło blokeeris neljapäevasel Euroopa Ülemkogul kõik ülemkogu järeldused. Kokkulepped vormistati seetõttu alalise eesistuja Donald Tuski järeldustena. Poola oli ainsana ka vastu Donald Tuski valimisele teiseks ametiajaks Ülemkogu presidendiks.

Viljar Veebel ütles, et tema hinnangul ei ole selline vastandumine kaotus mitte ainult Poolale, vaid ka Euroopa Liidule. "Kindlasti meil oleks kõigil parem olnud, kui Szydło oleks lahkunud hea tujuga ja oleks leitud kompromiss enne, kui see sellises vormis konfliktiks kasvas," ütles Veebel "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga mida tuleb kindlasti tähele panna, on see, et Poola peaminister on saanud oma mandaadi ikkagi Poola valijatelt ja tema konkreetsed valijad on pigem euroskeptilised, nii et ma arvan, et koju minnes ta ei proovi meelt parandada ja asja siluda, vaid näeb pigem seda, et võib-olla selgem vastandumine tooks talle veel rohkem hääli. Seega siin on ka ohustsenaarium, et võib-olla läbi vastandumise püüab ta siseriiklikku populaarsust kasvatada ehk võib hakata tekkima sarnane väike lumepall nagu kunagi oli Brexitiga, mis algas õige väikesest vastuolust, aga samm-sammu järel see vastandumine kasvas suuremaks. Ma loodan, et Euroopa liidrid näevad lähinädalatel vaeva, et seda stsenaariumit mitte korrata," lisas Veebel.

Viimasel hetkel hääletas Tuski ametisse jäämise poolt ka Ungari. "Viktor Orbani käitumine on meeldiv üllatus. Oleks võinud arvata, et ta kasutab momenti, et võib-olla Junckerile tagasi teha mõne varasema vastandumise eest, aga tõepoolest, Ungari väga selgelt oli teistega ühes paadis. Kuigi kahtlejaid oleks võinud veel olla, siis selles mõttes oli EL-i poolne diplomaatia palju edukam kui Poola diplomaatia. Nad ei suutnud ainsatki riiki enda poole saada," selgitas Veebel.

Donald Tusk ütles hilisõhtusel pressikonverentsil, et teeb kõik, et kaitsta Poola valitsust poliitilise isolatsiooni eest. Veebeli hinnangul võis see kõlada ka väikese ähvardusena.

"Arvan, et see jutt, et ta üritab Poolat isolatsioonist välja tuua, kõlas tegelikult pigem nagu väike ähvardus, et juhul kui Poola praegune valitsus ei muuda oma suhtumist, siis nad sinna isolatsiooni kõigepealt satuvad. Aga selle mitmekiiruselise Euroopa jutu taustal me tegelikult peaksime pingutama, et Poola saaks võimalikult ruttu õigele rajale tagasi ja seda sisepoliitikat ei viidaks Euroopa tasemele, kuhu seda tegelikult pole vaja viia," rääkis teadur.