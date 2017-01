Briti peaminister Theresa May. (Foto: Toby Melville/Reuters/Scanpix)

Briti peaminister Theresa May kinnitas, et Suurbritannia tuleb appi NATO liitlastele nagu Eesti või Leedu, kui keegi peaks neid ründama. Sama teeb tema sõnul ka USA järgmine president Donald Trump.

May ütles Sky Newsile antud intervjuus ka seda, et Briti sõjaväelased osalevad Eestis sõjalistel õppustel, mis näitavad, kui "tõsiselt NATO oma kohustusi võtab", vahendas Independent.

"NATO artikkel 5 ütleb, et me läheme appi igale NATO riigile, kelle vastu toimub sõjaline tegevus," rääkis ta.

"Mõnikord inimesed arvavad, et Ameerika lähenemine NATO-sse muutub. Neist vestlustest, mida ma olen pidanud, ma arvan, et Ameerika on ka edaspidi täielikult NATO-le pühendunud nagu meiegi," lisas ta.

May ütles, et Suurbritannia astub juba samme selleks, et näidata, kui tõsiselt NATO oma kohustusi võtab. "Sel aastal osalevad Briti sõdurid Eestis õppusel," märkis ta.

Vastastikune kaitse on NATO keskne lubadus, kuid see on sattunud kahtluse alla pärast Donald Trumpi valimist USA presidendiks. Trump on korduvalt organisatsiooni kritiseerinud.

Oma valimiskampaania ajal suvel ütles Trump ajalehele The New York Times antud intervjuus, et lähtuks NATO liitlase sõjalisel toetamisel eelkõige sellest, kas nimetatud liitlane on ka "Ameerika Ühendriikide ees oma kohused täitnud" ehk kordas taas oma seisukohta, et liitlased peavad hakkama ise oma julgeolekusse rohkem panustama. Selles valguses tõi Trump esile just nimelt Balti riikide kaitsmise.

Briti valitsuse ministrid on öelnud, et nad tahavad suurendada Ühendkuningriigi rolli NATO-s, et korvata riigi lahkumist Euroopa Liidust.

Theresa May intervjuu Sky Newsile täismahus: