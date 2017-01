ERR Brüsselis: Lauristini sõnul võivad sotsid Tajani võidu korral püüda Tuski tagandada

Euroopa Parlamendi presidendi valimistel peetakse favoriidiks Euroopa Rahvpartei (EPP) kandidaati, itaallast Antonio Tajani. Marju Lauristini sõnul on tõenäoline, et kui presidendiks saab konservatiiv Tajani, püüavad sotsiaaldemokraadid kõigutada Ülemkogu presidendi Donald Tuski tooli.

Kui europarlamendi senine juht Martin Schulz valiti ametisse esimesel katsel, siis pinged parlamendi kahe suurima fraktsiooni vahel tõotasid seekord tõsist valimisvõitlust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sotsialistid ütlesid selle koostöö üles. Me hääletasime sotside kandidaadi poolt EPP nimel kaks ja pool aastat tagasi. Nüüd, kus oli sotside kord toetada EPP kandidaati, nad keeldusid ja teatasid, et koostöö olevat lõppenud. See on tõsisem asi, sest Euroopa vajab tsentrumi tugevdamist, kuna äärmusjõud tugevnevad," rääkis Eesti saadik europarlamendis Tunne Kelam (EPP).

Vahetult enne esimest hääletusvooru teatas liberaalide juht Guy Verhofstadt, et loobub kandideerimast ning Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit (ALDE) toetab EPP-i kandidaati Antonio Tajanit. Kuigi see tegi Tajanist selge favoriidi, keeldus sotsialistide esinumber Gianni Pitella võitluseta alistumast.

Esimeses ja teises voorus võitis kindlalt Tajani, aga ei kogunud piisavalt hääli, et kindlustada presidenditool.

"Eks suure koalitsiooni lagunemine kindlasti nõrgestas europarlamenti ja kui vaadata peamist lagundajat ehk sotse, siis paistab, et neil plaani praegu ei ole," rääkis Eesti saadik Kaja Kallas (ALDE).

Rahvapartei vaatab lootusrikkalt konservatiivide ja reformisti grupi poole, aga ka nende kandidaat ei taha valimisvõitlusest loobuda. Suur koalitsioon Euroopa Parlamendis on igaveseks läbi, kuulutas sotsialistide kandidaat Pitella.

Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide Liidu (S&D) liige Marju Lauristin usub, et koostöö euroopameelsete parteide vahel jätkub.

"Tegelike konkreetsete küsimuste puhul jätkub ikka palju senist praktikat, et püütakse saavutada kõigi suurte rühmade koostöö. Ja on küsimusi kus see pole võimalik. Aga see on ka praegu nii olnud. Mõned asjad hääletatakse koos liberaalide, roheliste ja vasakpoolsetega, teised koos EPP ja konservatiividega, sõltuvalt küsimusest," selgitas Lauristin (S&D).

Samas ütleb Lauristin, et sotsid ei ole nõus olukorraga, kus kõigi kolme Euroopa Liidu institutsiooni - Parlamendi, Komisjoni ja Ülemkogu eesotsas on Euroopa Rahvapartei taustaga poliitik. Tema sõnul võivad sotsid seetõttu hakata püüdma Donald Tuski Ülemkogu presidendi kohalt tagandada.

Tajani on kogenud poliitik

ERR-i Brüsseli korrespondent Johannes Tralla selgitas, et Antonio Tajani on kogenud eurokraat.

"Kaks ametiaega on ta olnud Euroopa Komisjoni volinik ja kolm korda on teda valitud tagasi Euroopa Parlamenti. Tajani kriitikud nimetavad teda Silvio Berlusconi lähedaseks liitlaseks, väites, et tema suhtumine naistesse või ka LGBT kogukonda on väga kaugel liberaalsest. Toetajad seevastu tõstavad esile tema 23-aastast kogemust Euroopa Liidu institutsioonides. Võib öelda, et tegemist on igal juhul kogenud poliitikuga, kes lubab Parlamendi presidendiks saades mitte liigselt peale suruda oma poliitilist agendat, vaid kuulata kõiki saadikuid," selgitas Tralla.