Prantsusmaal süüdati uusaastaööl 650 autot põlema

(Foto: Jean-Marc Loos/Reuters/Scanpix)

"Uusaastaöö möödus suuremate intsidentideta, kuid mõningaid probleeme oli avaliku korra rikkumisega," vahendas thelocal.fr siseministeeriumi teadet.

Politsei arreteeris öö jooksul 454 inimest, kellest 301 võeti vahi alla.

Öö jooksul süütasid vandaalid ka 650 autot.

Autode süütamine uusaastaööl on Prantsusmaal juba justkui traditsiooniks saanud. Kuigi tänavu süüdati rohkem autosid kui aasta tagasi, mil pandi põlema 602 autot, tõi ministeerium välja, et viimase viie aasta jooksul on süütamiste arv siiski vähenenud 20 protsenti.

Aini departemangus sai ühe auto kustutamisel tuletõrjuja vigastada. Nice'is, kus on ohutase pärast möödunud suvel toimunud terrorirünnakut kõrge, said kaks politseinikku kannatada, kui napsitanud inimesed loopisid neid erinevate esemetega.

Siseminister Bruno le Roux ütles, et igasugune rünnak julgeolekujõudude vastu on vastuvõetamatu. "Mul on kahju, et taas oli liiga palju juhtumeid, kus julgeolekujõude tabasid agressioon või solvangud," ütles ta ja tänas kümneid tuhandeid politseinikke ja päästjaid.

Samas kinnitas minister, et tänu neile möödus 31. detsember hästi.

Autode süütamise komme uusaastaööl sai väidetavalt alguse 1990. aastatel Strasbourg'i ümbruse vaesematest piirkondadest. Selle kombe võtsid kiiresti üle noored erinevates Prantsusmaa linnades.

Autod pannakse sageli põlema siis, kui puhkevad ühiskonnas korratused, näiteks 2005. aasta rahutuste ajal süüdati põlema sadu sõidukeid.

Võimud hoidusid varem süüdatud autode arvu avalikustamisest, kui selgus, et rivaalitsevad kambad püüdsid piirkonniti oma hävitustööga üksteist üle trumbata.