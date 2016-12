Jüri Luige sõnul on terrorismist saanud Euroopas uus reaalsus

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Jüri Luik ütles, et terrorismist on saanud Euroopas uus reaalsus ning sel aastal said esimest korda ka eestlased terrorirünnaku läbi kannatada.

Jüri Luik andis intervjuu "Aktuaalse kaamera" 2016. aasta erisaatele.

Mis olid aasta suuremad väljakutsed?

Kui oleksime juttu ajanud aasta esimesel poolel, siis kindlasti oleks öelnud, vähemalt Euroopa Liidu poolt lähtudes, et kõik see, mis puudutab rändekriisi ja eriti selle rändekriisi pirduramist ehk lepingut Türgiga.

Nüüd, aasta teisel poolel, on täiesti selge, et suur teema on populismi järsk pealtung, mis on seotud nii Brexitiga kui ka väga selgelt kõige sellega, mis toimus USA-s, kus presidendiks valiti täiesti poliitikakauge, esimest korda üldse riigiametit ja kohe presidendiametit pidav mees, kes oma vaadete poolest on klassikaline populist, pakub lihtsaid lahendusi väga rasketele probleemidele.

Kas Marine Le Pen võiks võita Prantsusmaa presidendivalimistel?

Vaadates, milline populismilaine käib üle Euroopa, mul ple mingit kahtlust, et tal on olemas head šansid.

Inimesed kardavad, et puhkeb sõda. Mis on meid sellesse seisu viinud?

Lühidalt öeldes on meid sellesse seisu viinud ikkagi Venemaa. Venemaa agressiivne käitumine Ukrainaga seoses ja Vene juhtkonna väga agressiivne hoiak Lääneriikide ja sealhulgas Balti riikide suhtes. Selles mõttes ei saa kuidagi rääkida, et kuna meie rõhutame oma retoorikas NATO tähtsust, et kuna meie tegeleme NATO vägede toomisega Balti riikidesse, et see kuidagi suurendab sõjaohtu.

Just nimelt selle pärast, et NATO on jäänud ühtseks, et ta toob oma väed siia, võime me kõik rahulikult magada.

Kas Süüria sõda lõpeb ja kes selle võidab?

Süüria sõjas ilmselt võitjaid ei ole, on ainult kaotajad. Oma olemuselt on see tänaseks täiemõõtmeline kodusõda, mitte ainult kodusõda, vaid kodusõda, millesse on sekkunud kõik maailma suurriigid, välja arvatud Hiina. Sellise sõja lõpetamine on erakordselt keeruline.

Tegelikult Süüria probleemi saaks lahendada kõikehaarava rahukonverentsiga, a la Daytoni lepe Bosnias, aga ma kaugeltki ei näe, et ka järgmisel aastal keegi oleks sellises valmisolekus, et sellist rahukonverentsi korraldada.

Kas terrorismist on saanud Euroopas uus reaalsus, millega tuleb hakata harjuma?

Kahjuks on see nii. Tõepoolest, terrorismist on saanud uus reaalsus Euroopas ja see aasta on toonud kaasa kurva sündmuse, kus ka eestlased on esimest korda terroristliku löögi läbi kannatanud. Õnneks ei ole otseselt midagi toimunud Eestis.

Kui langeb Süürias islamistide püha peakorter Raqqa, ma usun, et see mõjutab suuresti asjaolu, et terroristidel puudub siis selline raskuspunkt, kuhu pöörduda, kust juhiseid saada, kust hingelist jõudu saada. Ma usun, et Raqqa langemine, ISIS-e langemine Süürias tegelikult vähendab märgatavalt terroristide võimalusi.