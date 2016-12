Liibüa lennuki kaaperdajad astusid Maltal kohtu ette

Üks kahest Liibüa lennuki kaaperdanust. (Foto: Darrin Zammit Lupi/Reuters/Scanpix)

Moussa Saha ja Ali Ahmed Saleh ei tunnistanud end Valletta kohtus süüdi kõigis neile esitatud süüdistustes, seal hulgas lennuki kaaperdamises ja reisijate ähvardamises.

Süüdimõistmisel võib neid maksimaalse karistusena oodata eluaegne vangistus.

Kuigi esialgu arvati, et kahtlusalused kasutasid Afriqiyah Airwaysi reisilennuki Airbus A320 kaaperdamiseks ehtsat granaati ja vähemat üht püstolit, siis selgus, et need olid mulaažid, teatas Malta valitsus avalduses.