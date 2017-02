Amet hoiatas Saksa lapsevanemaid: rääkivast nukust võib saada häkkerite tööriist

Rääkiv nukk Cayla. (Foto: Genesis Toys)

Genesis Toysi toodetav Cayla nukk vastab kasutaja küsimustele internetiühenduse abil. Näiteks kui laps küsib, kuidas nimetatakse väikest hobust, suudab nukk vastata: "Seda nimetatakse varsaks", vahendas BBC.

Esimest korda ilmnes Cayla tarkvara haavatavus 2015. aasta jaanuaris. Nuku turustaja Vivid Toy teatas hiljem, et häkkimiskatsed peatati ja sellega tegelevad spetsialistid. Eksperdid on aga hoiatanud, et probleem on alles.

Uurijate sõnul saavad häkkerid mänguasjas oleva ebaturvalise bluetooth-seadme abil sellega mängivat last kuulata ja temaga rääkida. Häkker saab Cayla kõlari ja mikrofonisüsteemiga ühendust kümne meetri raadiuses ning takistuseks pole ka mitu seina.

Kaebusi on esitatud nii USA kui Euroopa Liidu tarbijakaitseametitele.

Riikliku võrguagentuuri pressiesindaja sõnul käsitleb amet nukku varjatud ülekandeseadmena, mis on Saksamaa telekomiseadustega keelatud. "Pole tähtis, millise esemega on tegu, olgu selleks tuhatoos või tuletõrjealarm," selgitas pressiesindaja.

Seaduserikkujat võib karistada kuni kaheaastase vangistusega.