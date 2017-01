Elevandiluuranniku endised sõjaväelased hõivasid suuruselt teise linna

Elevandiluuranniku sandarmid Bouake linnas. (Foto: STR/AFP/Scanpix)

Rahutused puhkesid mõni nädal pärast parlamendivalimisi, mida nähti kui uut sammu stabiilsuse tugevdamiseks Elevandiluurannikul, mis oli aastatel 2002 kuni 2011 poliitilises kriisis, vahendas Reuters.

Bouake linnas, kus elab umbes pool miljonit inimest, kõlas tulistamist öösel ning kohati ka hilishommikul.

Sõjaväeallikad ütlesid, et demobiliseeritud sõdurid, kes on peamiselt kümme aastat kestnud konflikti endised mässulised, tungisid üle kogu linna politseijaoskondadesse ja hõivasid neis relvad. Seejärel võtsid nad sisse positsioonid linna sissepääsude juures.

"Linn on endiste sõdurite kontrolli all," ütles Bouake viibiv armee ohvitser. "Neid on palju linna põhja- ja lõunapoolsete sissepääsude juures. Me oleme kõrges valmisolekus ja ootame käsklusi," lisas ta.

Tema sõnul võtsid endised sõdurid Bouake sõjaväebaasis pantvangi kõrge sõjaväelase.

Tulistamine puhkes hommikul ka Daloa sõjaväebaasis. Kohalike elanike sõnul on rahutuste taga demobiliseeritud sõdurid. Elanikud püsisid reede hommikul kodudes ja ettevõtted olid suletud. ÜRO rahuvalvajate helikopter patrullis linna kohal.

"Linn on maha jäetud. Maskides mehed patrullivad mootorratastel ja autodega tänavatel. Nad ei ründa elanikke, nad käskisid meil kodus püsida," ütles Bouakes elav õpetaja Ami Soro.

Elevandiluuranniku sõjaväe peakorteri ametnik ütles, et Bouakesse on saadetud abijõude. Ametnik lisas, et kuigi endised sõdurid ei ole veel nõudmisi esitanud, arvatakse, et nad tahavad saada raha, mille valitsus neile nende hinnangul võlgu on.