Pariisis püüavad 70 riigi esindajad Lähis-Ida rahukõnelustele uut hoogu anda

Palestiina lipp. (Foto: Reuters/Scanpix)

70 riigi delegaadid kinnitavad arvatavasti uuesti oma toetust kahe riigi lahendusele, et aastakümneid väldanud konflikti lõpetada, vahendas BBC.

Teadaolevalt on kohtumisel kavas teha avaldus, milles kutsutakse Iisraeli ja Palestiinat ametlikult taaskinnitama oma pühendumist kahe riigi lahendusele ning mõlemalt poolt vältima samme, mis läbirääkimiste lõpptulemust ohustaksid.

Palestiinlased toetavad kohtumist, Iisrael aga seal ei osale ning käsitleb konverentsi endavastasena. Mõlemad riigid on kutsutud kuulama kohtumise kokkuvõtteid, kuid mitte aruteludes osalema.

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman on konverentsi nimetanud Iisraeli-vastaseks kohtuprotsessiks . "See ei ole rahukonverents. See on tribunal Iisraeli riigi vastu," ütles ta detsembri lõpus oma parteikaaslastele.

Iisraeli ja rahvusvahelise kogukonna suhted pingestusid detsembris ÜRO julgeolekunõukogus vastu võetud resolutsiooni tõttu, millega nõutakse Iisraelilt asundustegevuse peatamist Palestiina aladel.

Iisrael süüdistas USA presidendi Barack Obama administratsiooni, et see ei kasutanud võimalust resolutsiooni vetostada.

Viimane voor otseseid rahukõnelusi katkesid teravustega 2014. aasta aprillis.