Palestiina lipp. (Foto: Reuters/Scanpix)

Pariisi konverentsi lõppavaldus oli mõeldud jõulise signaali saatmiseks Iisraelile ja ametisseastuvale USA administratsioonile, et nad hoiaksid elus lootused kahe riigi lahendusele.

Avalduses kutsuti Lähis-Ida konflikti osapooli "ametlikult taaskinnitama oma panustamist kahe riigi lahendusse" ja mitte astuma ühepoolseid samme, mis võiksid kõnelused nurjata.

Palestiinlased toetasid kohtumist, Iisrael aga seal ei osalenud ning käsitles konverentsi endavastasena. Mõlemad riigid olid kutsutud kuulama kohtumise kokkuvõtteid, kuid mitte aruteludes osalema.

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman on konverentsi nimetanud Iisraeli-vastaseks kohtuprotsessiks . "See ei ole rahukonverents. See on tribunal Iisraeli riigi vastu," ütles ta detsembri lõpus oma parteikaaslastele.

Iisraeli ja rahvusvahelise kogukonna suhted pingestusid detsembris ÜRO julgeolekunõukogus vastu võetud resolutsiooni tõttu, millega nõutakse Iisraelilt asundustegevuse peatamist Palestiina aladel. Iisrael süüdistas USA presidendi Barack Obama administratsiooni, et see ei kasutanud võimalust resolutsiooni vetostada.

Viimane voor otseseid rahukõnelusi katkesid teravustega 2014. aasta aprillis.

Ayrault: Trumpi ettepanek USA saatkond Jeruusalemma viia on provokatsioon

Prantsusmaa välisminister Jean-Marc Ayrault ütles konverentsi ajal telekanalile France 3 antud intervjuus, et USA presidendiks saava Donald Trumpi teade, et nende suursaatkond viiakse Jeruusalemma, on tõsiseid tagajärgi kaasa toov provokatsioon.

"Muidugi on see provokatsioon. Ma arvan, et ta ei saa seda teha," lausus Ayrault. "Sellel oleksid äärmiselt tõsised tagajärjed ja see pole esimest korda, kui selline küsimus on USA presidendil päevakorral, keegi pole aga selle elluviimiseni läinud".

Välisminister lisas, et sellist ühest ja ühepoolset positsiooni ei saa keegi endale lubada, sest tuleb luua tingimused rahu jaoks.