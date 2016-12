Kreeka tahab anda migrantidele ID-kaardid ja raha

Migrandid Kreekas Thessaloniki laagris. (Foto: Sakis Mitrolidis/AFP/Scanpix)

"Meil on kavas (aprilliks) kõik Kreeka laagrites, hotellides ja korterites olevad põgenikud ja migrandid registreerida ning anda neile elektroonilised isikukaardid," ütles Yiannis Mouzalas ajakirjanikele.

"See näitab nende õiguslikku staatust ja seda, et nad viibivad riigis."

Mouzalas lisas, et märtsist alates on valitsusel kavas hakata jagama põgenikele ja migrantidele kuni 400 eurot kuus, et perekonnad saaksid end ülal pidada.

"Me tahame parandada nende elatustaset ja anda neile mingil määral sõltumatus," lisas minister.

Kreekasse on jäänud eelmise aasta rändekriisi ajast üle 60 000 põgeniku ja migrandi peamiselt Süüriast. Suurem osa on majutatud 34 põgenikelaagrisse, mida peetakse ülal Euroopa Liidu, ÜRO põgenikeagentuuri, Punase Risti ja teiste organisatsioonide abil ja rahalisel toel.

Mouzalas ei selgitanud, kuidas kärpekursil Kreeka kavatseb põgenike rahalise toetamise süsteemi finantseerida, kuid harilikult toetub Ateena sellistel juhtudel EL-ile.