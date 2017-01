Trump enne pressikonverentsi: mul pole Venemaaga mingit pistmist

Putinit ja Trumpi kujutavad matrjoškad Moskvas. (Foto: TASS/Scanpix)

USA presidendiks valitud Donald Trump lükkas oma Twitteri kontol mitmetes väljaannetes mainitud raportis esitatud süüdistused, mille kohaselt on Venemaal tema kohta kompromiteerivat materjali ning et selle abil on Moskva teda mõjutanud.

CNN, New York Times, Buzzfeed teatasid teisipäeva õhtul, et nii Trump kui ka president Barack Obama said luureametnike briifingu raames ülevaate ka ühest raportist, mille väitel on Trumpi meeskond Venemaaga aktiivselt koostööd teinud - näiteks Wikileaksi kasutamisel - ja mille väitel on Venemaa eriteenistustel Trumpi kohta hulgaliselt väga kompromiteerivat materjali.

Buzzfeed avaldas 35-leheküljelise memodest koosneva raporti ka täies mahus, kuigi tunnistas ka ise, et selles esitatud väiteid pole võimalik kinnitada ning et materjalis esineb vigu.

Newsweek omakorda kirjutas, et USA valimisprotsessi sekkumine ei kulgenud sujuvas meeleolus ka Moskvas ning operatsioon tekitas Vene juhtkonnas vastuolusid, mis viisid senise Putini lähedase liitlase Sergei Ivanovi lahkumiseni presidendi administratsiooni ülema kohalt. Samuti väitis Newsweek, et Trumpi esindaja ja Vene poliitiku kohtumist (väidetavalt Prahas) jälgiti Eesti teabeameti poolt või telimusel.

Trump alustas kommenteerimist Twitteris juba teisipäeva õhtul teatega, et tegu on libauudise ja täiemahulise poliitilise nõiajahiga.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Kolmapäeva hommikul, vaid mõni tund enne oma kauaoodatud pressikonverentsi, tegi ta oma järgmise postituse, kus Kremli pressiesindajat Dmitri Peskovi tsiteeris juhtis tähelepanu sellele, et ka Venemaa kinnitusel on poliitiliste vastaste poolt tellitud raporti näol tegu täieliku fabrikatsiooniga. Tulevase presidendi hinnangul on selline käitumine tema suhtes täiesti ebaõiglane.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

"Venemaa pole kunagi üritanud minu üle mõju saavutada," kirjutas Trump oma järgmises postituses. "MUL POLE VENEMAAGA MIDAGI PISTMIST - EI TEHINGUID, EI LAENE, MITTE MIDAGI!"

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Luureagentuurid poleks kunagi tohtinud lubada sellise libauudise "lekkimist avalikkuse ette. Veel viimane katse minu vastu. Kas me elame Natsi-Saksamaal?" küsis Trump lõpetuseks.