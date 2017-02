USA välisministeerium ennistas 60 000 kehtetuks tunnistatud viisat

USA välisministeerium. (Foto: Reuters/Scanpix)

Otsuse muutmine tähendab, et umbes 60 000 inimese viisad on taas kehtivad.

Hetkel võivad Trumpi määruses kehtestatud seitsme riigi -- Iraagi, Iraani, Jeemeni, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Süüria -- elanikud, kel on kehtiv viisa, reisida Ühendriikidesse, seisis ministeeriumi teates.

Ministeeriumi pressiesindaja ütles eraldi AFP-le, et "need isikud, kelle viisasid ei tühistatud füüsiliselt, võivad nüüd reisida, kui viisa on muus osas kehtiv."

Pressiesindaja lisas, et Trumpi administratsioon teeb "tihedat koostööd sisejulgeolekuministeeriumi ning meie juristidega" seoses Washingtoni osariigi peaprokuröri esitatud kaebuse täieliku läbivaatamisega.

Sisejulgeolekuministeerium (DHS) kirjutas laupäeval eraldi pressiteates viitega Seattle'i ringkonnakohtunikule James Robartile: "Vastavalt kohtuniku otsusele, on DHS peatanud kõik ja igasugused tegevused, mis puudutavad presidendi täidesaatva määruse vastavate paragrahvide rakendamist."

Sisejulgeolekuministeeriumi kohaselt asuvad DHS-i töötajad reisijate inspekteerimist vastavuses tavapäraste reeglite ja protseduuridega.

Ministeerium märkis samas, et justiitsministeeriumi ametnikud esitavad apellatsiooni "esimesel võimalusel", et Trumpi reisikeelu määrus uuesti ennistada. Trumpi administratsioon peab määrust "seaduslikuks ja kohaseks".

"Määruse eesmärk on kaitsta isamaad ja ameerika rahvast ning presidendil ei ole suuremat kohustust ega vastutust, kui seda teha," kordas DHS avalduses samasisulist mõtet, mida reedel väljendas Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer.

Välisministeerium märkis, et tühistamisotsuse muutmisotsuse aluseks oli justiitsministeeriumilt laekunud ametlik teade Washingtoni osariigi föderaalkohtuniku reedese otsuse kohta.

Seattle'i ringkonnakohtunik James Robart peatas ajutiselt Trumpi reisikeelu määruse ning tema otsus jõustus koheselt kõikjal Ühendriikides.

Washingtoni kuberner Jay Inslee nimetas kohtuniku langetatud otsust suureks võiduks, kuid märkis, et sellega pole asi muidugi veel läbi.

Trump naeruvääristaski laupäeval kohtunikku ja tema otsust ning lubas kohtuniku otsuse ümber muuta.