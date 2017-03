Juncker: mitmekiiruseline Euroopa ei tekita uut raudset eesriiet

Jucker ja Tusk 9. märtsil Brüsselis. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Mis puutub sellesse niinimetatud mitmekiiruselisse Euroopasse...seda nähakse uue eraldusjoone tekitajana, uut tüüpi raudse eesriidena ida ja lääne vahel. See ei ole nii mõeldud," ütles Juncker Brüsselis pärast EL-i tippkohtumise lõppu ühisel pressikonverentsil Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga.

Juncker avaldas ka lootust, et Suurbritannia naaseb ühel päeval Euroopa Liitu.

"Mulle ei meeldi Brexit, sest ma tahaksin olla brittidega ühes paadis. Ma loodan, et saabub päev, kui Suurbritannia siseneb uuesti paati," sõnas Juncker.

Briti peaminister Theresa May on öelnud, et Brexit tähendab Brexitit ja lubanud käivitada EL-i Lissaboni lepingu lahkumisklausli märtsi lõpuks. Britid otsustasid mullu 23. juunil rahvahääletusel EL-ist lahkuda.

Tusk: EL-i liidritel oli liidu tuleviku üle optimistlik arutelu

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles Brüsselis pressikonverentsil, et Euroopa Liidu liidrid pidasid reede hommikul optimistliku arutelu ühenduse tuleviku üle.

"Kõik 27 riiki on ühel meelel, et meie ühine eesmärk on ühtsus ja usaldus," lausus Tusk Euroopa Ülemkogu teisel päeval Suurbritannia osaluseta peetud arutelu kohta. "Töises meeleolus möödunud konstruktiivne ja aus arutelu keskendus sellele, mis peaksid olema Rooma deklaratsiooni peamised elemendid."

Tema sõnul näitasid eranditult kõik liikmesriigid reedel üles konstruktiivset lähenemist.

EL-i valitsusjuhid kogunevad 25. märtsil Itaalia pealinna Rooma lepingu 60. aastapäeva puhul tippkohtumisele ja loodavad enne seda jõuda kokkuleppele deklaratsiooni tekstis, mis peaks sisaldama tulevikunägemust.

Euroopa Ülemkogu eesistuja sõnul toetavad mõned riigid mitmekiiruselist Euroopat ning soovivad leida süvendatud lõimumismõõtmeid ja teised tahaksid süsteemseid muudatusi, et lõdvendada EL-i siseseid sidemeid ja tugevdada liikmesriikide positsioone ühenduse suhtes.

"Süvendatud koostöö võimalust näevad ette ka olemasolevad lepingud. Mina pean eelseisvate Suurbritannia lahkumiskõneluste ja liidu strateegilise tuleviku seisukohalt tähtsaks 27 riigi ühtsust," ütles Tusk.

Tema sõnul on 27 riigi ühtsus EL-i kõige võimsam vara.

Ülemkogu eesistuja tegi enda sõnul ettepaneku luua koostööliin Poola valitsusega Euroopa Ülemkogu kohtumiste vahel. "Ma loodan, et minu Poola kolleegid võtavad mu pakkumise vastu," ütles Tusk.

Poola blokeeris neljapäeva õhtul vastuseks Tuski ametiaja pikendamisele Ülemkogu avapäeva järelduste teksti.

Neljapäevaõhtuse arutelu kohta Lääne-Balkani olukorra üle ütles Poola ekspeaminister, et EL-i valitsusjuhid toetavad ühemõtteliselt piirkonna Euroopa-perspektiivi ja stabiilsust. "On selge, et teatud sise- ja välisjõud üritavad piirkonda destabiliseerida. Loodan, et seda sõnumit on regioonis kuulda," ütles ta.