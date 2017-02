Fillon vabandas skandaali eest, kuid lubas riigipeaks pürgimist jätkata

François Fillon 6. veebruaril pressikonverentsil. (Foto: AFP/Scanpix)

Prantsusmaa paremtsentristide presidendikandidaat François Fillon vabandas, et on maksnud oma naisele nõunikupalka töö eest parlamendis.

Fillon tõdes esmaspäeval Pariisis toimunud pressikonverentsil, et ehkki aastatepikkune palga maksmine oma pereliikmele oli seaduslik, ei aktsepteeri seda enam tänane avalikkus ja et ta tegi vea, vahendasid Reuters ja "Aktuaalne kaamera".

Samas rõhutas ta, et midagi varjata tal ei ole, kuna seadusega ta oma 32 aasta pikkuse poliitikukarjääri jooksul vastuollu läinud ei ole.

Nii mõnedki tema parteikaaslased on siiski arvanud, et Fillon ei peaks enam presidendikampaaniat jätkama.

Eriti oluliseks süüdistuseks on väide, et tema abikaasa ja kaks täisealist last said maksumaksjalt nõunikupalka töö eest, mida nad tegelikult ei teinud. Fillon aga rõhutas, et tema naise Penelope poolt tehtud töö oli igati reaalne ja reeglitele vastav.

Fillon kinnitas, et kandideerimisest ta ei loobu ning tõeline kampaania saab alles nüüd tõelise hoo sisse. Ekspeaministri arvates on ta ainus kandidaat, kes suudab elu Prantsusmaal taas tõusuteele pöörata.

Enne skandaali peeti Filloni arvamusküsitluste kohaselt favoriidiks, kuid paar nädalat avalikkuse ette paiskunud piinlikud süüdistused on tema toetust tugevalt räsinud. Viimaste uuringute kohaselt jõuaksid 7. mail toimuvasse presidendivalimiste teise vooru Rahvusrinde juht Marine Le Pen ja iseseisva kandidaadina alustanud endine majandusminister Emmanuel Macron.