Trump süüdistab lennujaamades tekkinud segaduses lennufirmat ja meeleavaldajaid

USA president Donald Trump. (Foto: SIPA/Scanpix)

Reedel Trumpi allkirja saanud korralduse järgi peatati põgenike vastuvõtmine USAsse 120 päevaks ning keelustati seitsme moslemiriigi elanikele ajutine reisikeeld. Kuigi presidendi korraldus tekitas segadust USA lennujaamades ning tõi lennuterminalidesse ja Valge Maja juurde meeleavaldajad, tekitas see Trumpi hinnangul ebamugavusi siiski vaid väiksele hulgale inimestele ning see on õiglane hind rahvusliku julgeoleku tagamiseks, vahendas Politico.

"Ainult 109 inimest 325 000st võeti kinni ja küsitleti. Suured probleemid lennujaamades tekkisid Delta arvutirikke, meeleavaldajate ning senaator Schumeri pisarate tõttu," kirjutas Trump esmaspäeval Twitteris, viidates USA senati vähemuste liidrile, demokraat Chuck Schumerile, kes on reisikeelu vastu aktiivselt sõna võtnud ja öelnud, et see hoopis vähendab Ühendriikide turvalisust.

President lisas, et sisejulgeolekuminister John Kelly sõnul läheb kõik hästi ja esineb vaid pisiprobleeme. "Teeme Ameerika taas turvaliseks," kirjutas Trump.

Lisaks säutsus ta, et pole midagi meeldivat terroristide otsimises, enne kui nad riiki sisenevad: "See oli suur osa minu kampaaniast. Uurige maailma".

Keelu kiire kehtestamise kohta märkis Trump, et kui sellest oleks nädal aega ette teatatud, oleksid "pahad" selle nädala jooksul juba USAsse kiirustanud.

USA ringkonnakohtunik blokeeris laupäeval osa USA presidendi ajutisest immigratsioonikeelust, andes võimudele käsu peatada USA lennujaamades lõksus olevate põgenike ja teiste reisijate deporteerimine.

