Filloni tabasid uued süüdistused

Prantsuse konservatiivide presidendikandidaati Francois Filloni tabasid uued süüdistused.

Nüüd väidab kohalik meedia, et Filloni abikaasa Penelope sai ka 45 000 eurot koondamishüvitist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oma abikaasale seadusega võimaldatud palga maksmise eest vabandanud Fillon ei ole uusi süüdistusi kommenteerinud, kuid tema toetajate sõnul on info koondamishüvitise kohta avalik.

Fillon tõdes esmaspäeval Pariisis toimunud pressikonverentsil, et ehkki aastatepikkune palga maksmine oma pereliikmele oli seaduslik, ei aktsepteeri seda enam tänane avalikkus ja et ta tegi vea.

Eriti oluliseks süüdistuseks on väide, et tema abikaasa ja kaks täisealist last said maksumaksjalt nõunikupalka töö eest, mida nad tegelikult ei teinud. Fillon aga rõhutas, et tema naise Penelope poolt tehtud töö oli igati reaalne ja reeglitele vastav.

Nii mõnedki tema parteikaaslased on arvanud, et Fillon ei peaks enam presidendikampaaniat jätkama. Fillon kinnitas, et kandideerimisest ta ei loobu.