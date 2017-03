Austria nõuab EL-is Türgi poliitikute kampaaniate ärakeelamist

Austria kantsler Christian Kern. (Foto: HERBERT NEUBAUER/AFP/Scanpix)

"Mõistlik oleks EL-i kollektiivne vastus seesuguste kampaaniaürituste takistamiseks, sest nii ei satuks üksikud riigid nagu Saksamaa, kus esinemised on keelatud, Türgi surve alla," ütles Kern Saksa ajalehele Welt am Sonntag.

Ankara püüab mõjutada Saksamaa kolme miljonit türklast toetama 16. aprilli referendumil president Recep Tayyip Erdoğani võimu suurendamist. Saksa türgi kogukond on suurim väljaspool kodumaad.

Mitmes Saksa linnas keelati sel nädalal julgeolekukaalutlustele viidates Türgi ministrite kihutuskoosolekud. See vihastas Türgi valitsust, kes süüdistas Berliini referendumikampaania õõnestamises.

Türgi majandusminister Nihat Zeybekçi esines pühapäeval siiski kohalike võimude keelust kõrvale hiilides Kölnis ja Leverkusenis türklaste organisatsioonide korraldatud erakoosolekutel.

Kantsler Angela Merkel helistas diplomaatilises tülis lepitust otsides laupäeval Türgi peaministrile Binali Yıldırımile ja järgmisel nädalal on kavas välisministrite kohtumine.

Saksa välisminister Sigmar Gabriel rõhutas aga pühapäeval ajalehes Bild avaldatud artiklis, et kindlasti ei lõpeta Berliin Türgis toimuva kritiseerimist. Saksamaa seisab õigusriigi põhimõtete, arvamusvabaduse, inimõiguste ja demokraatia eest, kinnitas ta.

Austria kantsler ütles Welt am Sonntagile, et Türgi pikalt kestnud liitumiskõnelused EL-iga tuleks lõpetada, kuna Erdoğan "tallab jalge alla inimõigused ja põhilised demokraatlikud õigused". "Me ei saa jätkata liikmesusläbirääkimisi riigiga, mis on aastaid distantseerunud demokraatlikest normidest ja õigusriigi põhimõtetest," rõhutas ta.

Türgi president Erdoğan sarjas pühapäeval Saksamaad mitmete kihutuskoosolekute keelamise eest enne Türgis aprillis aset leidvat referendumit riigipea volituste laiendamise üle. "Teie tegevus ei erine natside praktikast minevikus," ütles Erdoğan naiste meeleavaldusel Istanbulis enne 16. aprilli rahvahääletust põhiseadusmuudatuste üle, mis laiendaksid presidendi volitusi.

"Peate meile loenguid demokraatiast, kuid ise ei lase meie ministritel kõneleda," ütles Erdoğan. "Ma arvasin, et see (natside praktika) on ammu selja taha jäetud. Me eksisime," lausus ta.

Hollandi parempopulist Geert Wilders ütles pühapäeval, et tema keelaks tervel Türgi valitsuskabinetil lähinädalatel Hollandi külastamise, et nad ei saaks teha seal kampaaniat presidendivõimu suurendamise referendumiks.

Türgi president Erdoğan on "islamofašistlik liider", ütles Wilders välisajakirjanikele. Tema meelest näitab see Hollandi valitsuse nõrkust, et Türgi välisministril Mevlüt Çavuşoğlul ei keelata Rotterdamis põhiseadusmuudatuse poolt kihutustööd teha.

Hollandi ajakirjanduse teatel on Çavuşoğlul kavas kampaaniakoosolek Rotterdamis, kus on suur türgi kogukond.

Peaminister Mark Rutte andis mõista, et ei ole sellest vaimustatud ja kinnitas, et valitsus Çavuşoğluga kampaania asjus koostööd ei tee.