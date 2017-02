Diagnoosi kohaselt sattus Kara-Murza haiglasse mürgituse tõttu

Vladimir Kara-Murza (Foto: ITAR-TASS/Scanpix)

Abikaasa sõnul tuvastasid arstid tal "tundmatu aine tugeva mürgistuse".

Arstid diagnoosisid "tundmatust ainest tingitud ägeda mürgistuse", see on ametlik diagnoos," ütles ajakirjaniku abikaasa, lisades, et mehe seisund on muutunud stabiilsemaks, kuid arstid on valmis igasugusteks arenguteks.

Ennist öeldi, et Kara-Murza noorema seisundis on märgata paranemist. Ta viidi 2. veebruaril kriitilises seisukorras haiglasse ja on sealtpeale kunstliku hingamise aparaadi all.

2015. aasta 27. mail viidi Kara-Murza noorem Gradski esimesse haiglasse. Advokaat Vadim Prohhorov kinnitas toona, et kõik sümptomid viitavad mürgitusele. Ta märkis, et halva enesetunde kolmandal päeval võetud proovides tuvastati lubatava metallisisalduse mitmekordne ületamine.

Kara-Murza noorem pöördus 2016. aasta jaanuaris Vene uurimiskomiteesse palvega korraldada uurimiseelse kontrolli käigus tema proovide kompleksekspertiis, et kontrollida tema tahtliku mürgitamise kahtlust. Kriminaalasja toona ei algatatud.

34-aastane Kara-Murza oli viimastel nädalatel mitmel pool Venemaal tutvustamas uut dokumentaalfilmi, mis räägib tema sõbrast ja 2015. aastal mõrva ohvriks langenud opsitsioonipoliitikust Boriss Nemtsovist.