"Välisilm": Iisrael ootab innuga USA uue administratsiooni tööleasumist

Iisrael ootab innuga USA uue administratsiooni tööleasumist, sest Trumpi senised sammud ja väljaütlemised on näidanud olulist muutust kahe riigi suhetes.

Tallinnas käinud Iisraeli parlamendi spiiker Yuli-Yoel Edelstein ütles ka, et Lähis-Ida konfliktis ei ole rahu mõtet oodata enne, kui palestiinlasi survestatakse läbi rääkima.

Donald Trump soovib Iisraeli suursaadiku kohal näha oma nõunikku David Friedmani, kes vaidlusalustes küsimustes toetab Iisraeli seisukohti.

Kui Obama administratsioon nimetas Iisraeli asunduste ehitamist palestiinlaste aladele rahu takistavaks asjaoluks ja ebaseaduslikuks, siis Friedmani hinnangul ei ole see illegaalne.

Friedman ütles ka, et USA saatkond tuleks viia Tel Avivist Jeruusalemma. Aastakümneid on Ühendriikide seisukoht olnud, et Jeruusalemma staatus pealinnana peab selguma palestiinlaste ja Iisraeli läbirääkimistel. Seega on Iisraeli jaoks juba näha paljulubavat suunamuutust.

Knesseti spiikri Yuli-Yoel Edelsteini sõnul on Trump uus president sõna otseses mõttes. "Tal pole olnud senaatori, kuberneri või välissuhete ametit, sama kehtib ka tulevase välisministri kohta. Oleme lootusrikkad, sest Trump on teada positiivse suhtumisega Iisraeli, mida ta on korduvalt väljendanud. Töötame põhjalikult uue administratsiooniga."

Obama ajal jätkas Washingtoni finants- ja militaarabi andmist Iisraelile, kuid peamiseks süüks nimetab Edelstein vähest arengut Palestiina konfliktis või Lähis-Idas laiemalt.

Samuti ei ole Edelstein veendunud, et rahvusvaheline tuumalepe Iraaniga, millega Teheran loobus tuumarelva arendamisest, on vettpidav.

Detsembri lõpus kiitis ÜRO Julgeolekunõukogu heaks resolutsiooni, milles mõistis hukka Iisraeli asunduste rajamise Läänekaldale ja Ida-Jeruusalemma.

See, et USA ei kasutanud tavapärast vetoõigust Iisraeli küsimuses, oli Barack Obama järjekordne ja ilmselt ka viimane hoop suhetes Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga.

Mõistetavalt tekitas resolutsioon Iisraelis suurt pahameelt, kuna Ida-Jeruusalemma okupeeritud alaks nimetamine tähendab, et rahvusvaheline organisatsioon eitaks juutide ajaloolist sidet judaismi kõige pühama paigaga.

"Ainukene põhjus, miks see resolutsioon mulle muret valmistab, on see, et see töötab rahuprotsessile vastu. Meil on rahuprotsessi jätkamisega suuri raskusi. Palestiinlased ei tule vastu. Kui ma oleksin nende nahas, siis ma ka ei tuleks," selgitas parlamendi spiiker Edelstein.

Ta leiab, et vahelduseks võiks proovida uut lähenemist ja alustada rahu ehitamist alt üles. Selleks on vaja tahet läbi rääkida, koostööd teha ning mõista, et rahuleppeni viiv tee läheb läbi majandusliku, kultuuri ja muudes kodanikkonna koostöö.