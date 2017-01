Barrow vannutati Gambia presidendiks, Senegali väed sisenesid tema toetuseks Gambiasse

Gambia presidendiks valitud Adama Barrow. (Foto: Afolabi Sotunde/Reuters/Scanpix)

Barrow andis vande Dakaris Gambia saatkonnas, vahendasid BBC ja Reuters.

Tseremoonial osalesid mitmed suursaadikud, sajad Senegalis elavad gambialased kogunesid selleks ajaks saatkonna juurde.

Rahvusvaheline kogukond on Barrow võitu tunnustanud.

Jammeh on aga keeldunud ametist lahkumast ning ta kuulutas sel nädalal välja riigis erakorralise olukorra ja parlament pikendas tema ametiaega kolme kuu võrra.

Lääne-Aafrika liidrid on püüdnud veenda Jammehit valimiskaotust tunnistama ning on ähvardanud teda ka jõuga ametist tagandada. Välisriikide sõjalised jõud on kogunenud Gambia piiri juurde, öeldes, et on valmis võimu üleminekut täide viima.

Senegal ja regionaalne blokk Ecowas palusid ÜRO Julgeolekunõukogu toetust nende sekkumisele. Julgeolekunõukogu toetaski Ecowasi sekkumist Gambiasse, et sundida Jammehit võimust loobuma. Samas ei tähenda resolutsioon ametlikku luba sõjaliseks sekkumiseks.

Barrow kutsus oma ametisse pühitsemise kõnes Ecowasi, Aafrika Liitu ja ÜRO-d üles "toetama Gambia valitsust ja rahvast oma tahte jõustamisel".

Ta andis ka kõigile Gambia relvajõududele korralduse jääda oma kasarmutesse. "Neid, kes ebaseaduslikult relvad tõstavad, peetakse mässulisteks," hoiatas ta.

Senegali väed sisenesid Gambiasse

Senegali sõjaväe pressiesindaja teatas, et riigi väed sisenesid Gambiasse, et tagada Barrow presidendiametisse astumine.

"Me sisenesime Gambiasse," kirjutas kolonel Ndiaye tekstisõnumis Reutersile.

Valimiskomisjoni andmetel kaotas Jammeh valimised. Jammeh aga tahab, et tulemused tühistatakse, kuna tema sõnul esines valimisprotsessis rikkumisi.

Gambia pealinnas Banjulis on väga vaikne - enamik tänavaid on tühjad, kauplused, tanklad ja pangad on suletud ning inimesed püsivad enamasti kodus, kuna pole teada, mis saama hakkab, Euroopa turistid lahkuvad hotellidest.

Osades piirkondades seisavad mehed tee äärtes, oodates enda sõnul sõnumit, et Jammeh lahkub ametist ning olles valmis seejärel Barrow ametisse saamist tähistama. Nad ütlesid varem, et Lääne-Aafrika väed võiksid kiiresti Gambiasse siseneda.

Osade sõnul on nad ka mures Jammehi tegevuse pärast juhul, kui teda rünnatakse. Siiani on aga BBC teatel Banjulis julgeolekujõude vähe näha.

I would like to inform you that the Inauguration Ceremony is going to take place at the Gambian Embassy in Dakar, Senegal. #Gambia pic.twitter.com/ofxlIpJChl — Adama Barrow (@adama_barrow) January 19, 2017

This is a victory of the Gambian nation. Our national flag will fly high among those of the most democratic nations of the world. #Gambia pic.twitter.com/QRGZg1gzbs — Adama Barrow (@adama_barrow) January 19, 2017