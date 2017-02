Putin: Kiiev tekitab Donbassis pingeid, et Trumpilt toetust pälvida

Venemaa president Vladimir Putin avaldas Budapesti külastades arvamust, et viimase aja pingelised sündmused Donbassis on tingitud sellest, et Kiiev üritab sõjategevust provotseerides pälvida uue USA administratsiooni poolehoidu.

"Nad peavad parandama suhteid praeguse USA administratsiooniga ja tahavad seda teha konflikti abil - see on alati parem, alati mugavam, lihtsam selleks, et kiskuda uus administratsioon Ukraina probleeme lahendama ja seada sellisel viisil sisse mingisugune dialoog," rääkis ta Reutersi ja Uniani teatel.

Lisaks leidis Putin, et peamiseks pingete põhjuseks on see, et Ukraina juhtkonnal on praegu vaja raha. "Aga raha on kõige parem Euroopa Liidult, teistelt Euroopa riikidelt, Ameerika Ühendriikidelt ja rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt välja meelitada nii, et esitled ennast agressiooni ohvrina."

Kuigi Minski leppest lähtuv relvarahu pole Donbassis täies mahus kunagi kehtima hakanud, on sündmused rindejoonel - eriti Avdijivka linnas - alates 29. jaanuarist märkimisväärselt pingelisemaks muutunud.

Kremli-meelsed jõud on Ukraina relvajõudude positsioone tulistanud ka Minski leppega keelatud raskerelvastusest - näiteks Gradi rakettide ja 152 mm suurtükkidega - ja mitmeid kordi on Avdijivka lähistel proovitud ka pealetungi korraldada. Nende päevade jooksul on langenud ligi paarkümmend Ukraina sõdurit, haavata saanuid on veel rohkem. Hukkunuid ja vigastatuid on olnud ka tsiviilelanike seas.

Avdijivka linn aga sattus humanitaarkatastroofi äärele, sest vastase tulistamise tõttu katkes ligi 30 000 elanikuga asula varustamine vee, elektri ja küttega. Ukraina võimud on jaganud inmestele toitu ja muud vajalikku, osa elanikke on ka evakueeritud.