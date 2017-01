Süüria põgenikelaagris kärgatanud autopomm nõudis 11 inimelu

Põgenikud Rukbani laagris. (Foto: AFP/Scanpix)

Hukkunute seas oli üks neljaliikmeline perekond, kelle seas kaks last.

"Autopomm plahvatas Jordaania piiril asuva Rukbani laagri servas, neli põgenikku sai surma ja mitu vigastada," ütles Londonis paikneva keskuse juht Rami Abdel Rahman.

Plahvatusest isetekkelises Rukbani laagris, kus elab ÜRO andmetel umbes 85 000 süürlast, teatas ka Jordaania riiklik uudisteagentuur Petra, viidates sõjaväelisele allikale.

Allikas märkis, et 14 plahvatuses viga saanud inimest viidi piirialal asuvasse kliinikusse. Ta lisas, et hetkel ei ole võetud vastu otsust, kas toimetada vigastatud üle piiri Jordaania haiglatesse.

Allika kohaselt ei olnud ükski plahvatuses surma või viga saanud isik jordaanlane.

Jordaania sulges piiri Süüriaga 2016. aasta juunis, kui äärmusrühmituse Islamiriik korraldatud pommiplahvatuses sai surma seitse Jordaania sõdurit, ja lõpetas ka laagrile abi andmise. Jordaania ametnikud ütlesid toona, et plahvatuse korraldaja oli laagrielanik ning seejärel kuulutati laager suletud sõjaväetsooniks.

Taoline otsus tähendas laagrielanike jaoks kohest puudust. Inimõigusorganisatsioon Amnesty International teatas oktoobris, et olukord laagris on "kohutav". Abi on sinna jõudnud pärast piiri sulgemist kahel korral, viimati novembris, mil ÜRO saatis laagrisse toitu, hügieenitarbeid ja talverõivaid.

ÜRO andmetel elab Jordaanias üle 600 000 Süüria põgeniku, Ammani väitel on neid 1,4 miljonit.

Augustis ütles Jordaania kuningas Abdullah II, et tema riik teeb kõik mis võimalik, et abistada Süüriast tulnud põgenikke. "Samas, me oleme jõudnud oma võimete piirini... Tegemist on rahvusvahelise kriisiga ning rahvusvahelise vastutusega ja maailm peab täitma oma kohust," ütles kuningas.

Konflikti algusest 2011. aasta märtsis on Süüriast põgenenud üle nelja miljoni inimese. Vägivallas on hukkunud üle 310 000 inimese.