"Aktuaalne kaamera" uuris Wildersi sünnilinnas, mida tema poliitikast arvatakse

Venlo on umbes Tartu suurune linn Hollandi ja Saksamaa piiri ääres, kust on pärit Hollandi kõige vastuolulisem poliitik, immigratsioonivastane Geert Wilders. Kui hollandlased kolmapäeval oma hääle valimiskastidesse poetavad, on võtmeküsimus, kas võidab Venlos üles kasvanud Wilders või tänane peaministripartei. "Aktuaalne kaamera" uuris Wildersi sünnilinnas, mida inimesed tema poliitikast arvavad.

Venlo on kaunis tüüpiline Hollandi väikelinn - puhas, ontlik ja üsna ühetaoline. Seal kasvas üles poliitik, kelle edule või läbikukkumisele elab sel nädalal kaasa kogu Euroopa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Geert Wildersi ühemehepartei lubab keelustada koraani, kinni panna mošeed ja kokkuvõttes viia Hollandi välja Euroopa Liidust.

Kuigi Wildersi Vabaduspartei on viimastel nädalatel küsitlustes populaarsust kaotamas, on ta peaministripartei järel siiski kindlalt teist kohta hoidmast.

"Ma arvan, et Venlos hääletab suur osa inimesi Wildersi poolt. Ta räägib asju, mida inimesed tahavad kuulda," arvas Dorus Wildersist.

Samas on ka neid, kes teda ei poolda. "Ta ei ole minu tüüp," ütles Wouter.

"Ta on hull. Sinusugused ei tuleks siis enam Hollandisse või Amsterdami puhkama, sest tunduks, et olete siin võõrad," ütles Ruud "Aktuaalse kaamera" ajakirjanikule Johannes Trallale.

"Ta on natuke rassist," märkis Jan.

Willi sõnul on Wildersil nii häid kui ka kahtlema panevaid mõtteid. "Wildersil oli häid mõtteid, aga ka mõtteid, mille puhul mõtled, et ta on hull. Näiteks see, et kõik välismaalased peavad lahkuma. See ei ole vajalik. Halvad peavad välja minema, aga head võivad jääda," selgitas Will.

"Tal on tore soeng, suur suu, aga midagi ei tee. Pole hea," kommenteeris aga Aad.

"Ta on liiga äärmuslik," arvas Mario.

Mario usub, et tegelikult meeldib Wilders siiski paljudele, kuid nad ei ütle seda. "Sest kui moslemid seda näevad, siis võib-olla tulevad nad kaklema," selgitas ta.

"Meil on liiga palju moslemitest välismaalasi. Wilders räägib liiga palju, aga ei tee midagi. Kui on vaja päriselt tegusid teha, siis ei ole teda kuskil," sõnas Jan.