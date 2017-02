Venemaa andis vaidlusaluses Kuriili saarestikus viiele laiule nime

Möödunud nädalal tuli uudis selle kohta, et Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi korraldusega on antud venekeelne nimi viiele väikesele laiukesele Jaapani kõrval Kuriili saarestikus.

Hokkaido on Jaapani kõige põhjapoolsem saar ja kõik sellest ülespoole jäävad väiksesed saared kuuluvad täna Venemaale - tegemist on Kuriili saartega, vahendas "Välisilm".

Nelja neist peab aga Jaapan enda omaks. Nende nimed on Kunašir, Habomai saarte grupp, Iturup ja Šikotan.

Selle vaidluse pärast ei ole tänaseni olemas Venemaa ja Jaapani rahulepet.

Nüüd andis Venemaa viiele pisikesele laiukesele nime just probleemses piirkonnas või selle läheduses. Tekkis diplomaat Andrei Gromõko nimeline laiuke, üks laid sai nime Nõukogude Liidu esimese naissoost kaugsõidukapteni Anna Štšetinina järgi ja üks Sahhalini oblasti endise kuberneri järgi, kes 14 aastat tagasi kopteriga alla kukkus.

Kaks nimetamist on aga kõnekad. Üks väike laiuke kannab nüüd Aleksei Gnetško nime, kes oli üks Kuriilide vallutaja. Tekkinud on ka laiuke, mille nimi on Kuzma Derevjanko. See oli mees, kes kirjutas 1945. aastal Nõukogude Liidu poolt alla Jaapani kapitulatsiooni aktile.