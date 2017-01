Türgi ähvardab Kreeka kohtu otsuse pärast rändeleppe üles öelda

Rahandusministeeriumi audit tuvastas, et kolm Tartu ülikooli töötajat on võltsinud dokumente ja üks eiranud huvide konflikti keeldu. Nende pettuste tõttu peab Tartu ülikool Sihtasutus Archimedesele struktuuritoetusena saadud summast tagasi maksma ligi 15 000 eurot. Rektor Volli Kalmu sõnul on kõik pettusega seotud ülikooli töötajad enda süüd tunnistanud.