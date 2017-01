Kerry nimetas Trumpi kriitikat Merkeli suunal kohatuks

John Kerry. (Foto: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix)

Oma viimase diplomaatilise ringreisi lõpufaasis Londonit külastav Kerry andis neli päeva enne Trumpi ametisseastumist usutluse telekanalile CNN International.

Vastates küsimusele furoori kohta, mis ümbritseb Trumpi intervjuud Briti ajalehele The Times ja Saksa lehele Bild, kaitses Kerry Euroopa Liitu, Merkelit ja Saksamaa põgenikepoliitikat.

"Ma arvasin ausalt öeldes, et Ühendriikide presidendiks valitul on kohatu sekkuda teiste riikide poliitikasse sellisel üsna otsesel viisil," lausus Kerry CNN-i korrespondendile Christiane Amanpourile.

"Ta peab selle kohta aru andma," hoiatas Kerry. "Reedese seisuga on ta selle suhte eest vastutav."

"Ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud, öeldes, et üks Euroopa tugevamaid liidreid -- ning üks tähtsamaid ses osas, kuhu me liigume -- tegi ühe või teise vea."

Oma usutluses nimetas Trump NATO-t aegunuks, kiitis Briti otsust lahkuda Euroopa Liidust ja nimetas Merkeli heldet poliitikat põgenike suhtes kastastroofiliseks.

"Ma pean teda äärmiselt vapraks ega arva, et ta kuidagi sellist iseloomustust väärib," ütles Kerry Merkeli kohta.

Ta hoiatas, et Euroopa vaenlased, sealhulgas Venemaa, püüavad Läänt lõhestada, ning meenutas, et president Barack Obama administratsioon oli tugevalt Brexiti vastu.

Londonis on Kerryl kavas eraviisiline hüvastijätuõhtusöök Briti ametivenna Boris Johnsoniga ning hüvastijätuintervjuud ajakirjandusele.

Teisipäeval peaks ta suunduma Maailma Majandusfoorumile Davosis oma ametiaja viimastele arupidamistele maailma äri- ja poliitilise eliidiga.