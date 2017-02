Saksa konservatiivid esitavad valimistel kantslerikandidaadiks Merkeli

Horst Seehofer ja Angela Merkel esmaspäeval Münchenis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Saksamaa konservatiivid jõudsid esmaspäeval kokkuleppele, et hoolimata teravatest vaidlustest immigratsioonivoolu tõkestamise üle esitavad nad 24. septembri valimistele oma kantslerikandidaadiks Angela Merkeli.

Merkeli kristlike demokraatide (CDU) Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) on juba pikemat aega kritiseerinud Merkelit selle eest, et ta on viimasel kahel aastal üle miljoni migrandi Saksamaale lubanud, vahendas Reuters.

CDU ja CSU kohtuvad Münchenis, et arutleda, kuidas seljatada sügisestel üldvalimistel sotsiaaldemokraate (SPD).

Merkel ja CSU juht Horst Seehofer avaldavad esmaspäeva jooksul oma ühise valimisstrateegia.

Seehofer on varem kritiseerinud Merkeli põgenikepoliitikat, öeldes, et rahvas ei kiida Berliini poliitikat heaks. Kui Saksamaale hakkas 2015. aasta sügisel suurel hulgal põgenikke saabuma, tegi Merkeli CDUst konservatiivsem CSU korduvalt Merkelile ettepanekuid panna põgenike vastuvõtmisele teatud piirangud.

Kui Merkel sügisel kantsleriks saaks, oleks see tema neljas ametiaeg.

Presidenti valitakse Saksamaal aga juba eeloleval pühapäeval.