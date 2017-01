Iisraeli politsei küsitleb Netanyahut seoses korruptsioonijuurdlusega

Politseiauto Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kodu juures. (Foto: Gali Tibbon/AFP/Scanpix)

Iisraeli politsei saabus neljapäeval peaminsiter Benjamin Netanyahu koju, et küsitleda teda seoses korruptsiooni puudutava uurimisega.

Enne politsei saabumist eitas Netanyahu taas, et on teinud midagi valesti, vahendas BBC.

Ta ütles meediale ja poliitilistele rivaalidele, et nad hoiduksid pidutsemisest.

"Me kuuleme kogu meedia teateid. Me näeme ja kuuleme telestuudiotes ja opositsiooni koridorides pidulikku meeleolu ja õhkkonda. Ma tahan neile öelda, et nad ootaksid tähistamisega. Ärge kiirustage. Ma ütlesin teile ja kordan: mitte midagi ei juhtu, sest seal pole mitte midagi. Te jätkate kuumaõhupallide täispuhumist ja meie jätkame Iisraeli riigi juhtimist," ütles ta Likudi partei parlamendisaadikutele.

Yneti andmetel aga ütles Sionistliku Liidu juht Isaac Herzog, et tegemist pole õnnepäevaga. "See on keeruline päev Iisraeli riigi jaoks. Me ei tunne kahjurõõmu," sõnas ta.

Iisraeli meedia on väitnud, et Netanyahu on saanud ettevõtjatelt suuri kingitusi ja teeneid.

Netanyahu oponendid on kutsunud üles uurima tema tegevust pärast mitut skandaali viimastel kuudel, millest ükski ei ole viinud süüdistuse esitamiseni.

Detsembris algatati uurimine seoses uute allveelaevade ostmisega Saksamaalt, kuna väidetavalt esindas läbirääkimiste ajal ettevõtet Netanyahu advokaat.

Varem sel aastal väitis süüdimõistetud Prantsuse pettur Arnaud Mimran, et annetas 2009. aastal Netanyahu valimiskampaania jaoks sadu tuhandeid eurosid. Peaminister eitab seda väidet.

Samuti on teda süüdistatud avaliku raha raiskamises, sealhulgas 127 000 dollari kulutamises kohandatud magamistoale lennul Suurbritanniasse.

Sarnaseid väiteid on Netanyahu kohta tehtud ka pärast tema esimest ametiaega 20 aastat tagasi. 2000. aastal soovitas Iisraeli politsei kaheksa kuud kestnud uurimise järel, et Netanyahu ja tema abikaasa Sara vastu tuleks esitada kriminaalsüüdistus, kuna nad on väidetavalt jätnud endale ametlikke kingitusi, mis oleks tulnud ametist lahkudes riigile üle anda.

Samal ajal süüdistati neid selles, et nad kasutasid valitsuse raha, maksmaks teenuste eest ettevõttele, mis tegi nende heaks eratöid.

Kõik need süüdistused võeti tagasi asitõendite puudumise tõttu.