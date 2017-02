USA minister selgitas Guatemalas Trumpi migratsioonipoliitikat

USA sisejulgeolekuminister John Kelly pehmendas pisut teadet dokumentideta immigrantide massilisest väljasaatmisest. Ta ütles Guatemalas visiidil käies, et seadusi tuleb järgida ja väljasaatmine puudutab eelkõige kriminaalse taustaga isikuid.

Kelly rõhutas, et kui keegi kinni võetakse, siis on edasine siiski kohtu otsustada, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Selle korralduse osa on ka märksa kiirem menetlus. See on juriidiline protsess, aga palju kiirem. Nii et kui me puutume kokku ebaseadusliku immigrandiga, kui me tabame ebaseadusliku sisserändaja, saadetakse nad kodumaale tagasi palju kiiremini kui viimase ligikaudu kümne aasta jooksul tehtud on," selgitas minister.

Ühendriigid kavatsevad märkimisväärselt tõhustada ebaseaduslike sisserändajate riigist väljasaatmist, teatasid teisipäeval Valge Maja ja USA sisejulgeolekuministeerium (DHS). Varem saadeti riigist esmajoones välja raskeid kuritegusid sooritanud migrandid, kuid nüüd laiendatakse seda kõikidele kuriteos kahtlustatavatele või kohtus süüdi mõistetud isikutele. Arvestatakse ka liiklusrikkumisi ja poevargusi.

Riigis ebaseaduslikult viibivad inimesed sõidavad igapäevaselt ilma lubadeta, mis on samuti seaduserikkumine. Mistahes kuritegu annab migratsiooniametnikele ja piirivalvele põhjuse selle sooritaja kiiremas korras riigist välja saata.

Väljasaatmist tõhustab administratsioon tuhandete ametnike palkamisega, rahaliste vahendite eraldamisega ja menetlusprotsessi kiirendamisega.

DHS kavatseb ühtlasi paluda kohalike korrakaitseametnikke abistama illegaalide vahistamises.

Uudisteagentuuri AP andmetel kavatseb DHS alustada illegaalsete immigrantide üle piiri Mehhikosse saatmist hoolimata nende päritoluriigist, kuid esialgu pole selge, kuidas USA Mehhiko võimudelt selleks nõusoleku peaks saama.

Ühendriikides on hinnanguliselt 11 miljonit ebaseaduslikku sisserändajat.