Julgeolekunõunikku otsiv Trump alustas tööintervjuusid nelja kandidaadiga

Endine USA suursaadik ÜRO juures John Bolton. (Foto: Reuters/Scanpix)

See, et kandidaatide seas on ka praegune rahvusliku julgeolekunõuniku kohusetäitja Keith Kellogg, oli teada juba varem ning seda kinnitas Trump reedel ka oma Twitteri-postituses.

BBC ja Fox Newsi andmetel on ülejäänud kolm kandidaati - endine USA suursaadik ÜRO juures John Bolton, kindralleitnant Herbert Raymond McMaster ja kindralleitnant Robert Louis Caslen Jr.

Varem räägiti võimaliku julgeolekunõunikuna ka erukindral David Petraeusest, kuid Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer kinnitas laupäeval, et endine CIA juht Petraeus kandidaatide hulka ei kuulu.

Senine julgeolekunõunik Michael Flynn astus lõppeva nädala esmaspäeval tagasi seoses vastuoludega, mis tekkisid tema kontaktide tõttu Vene valitsusega.

Tema võimalike asendajate nimekirja tippu kerkis viitseadmiral Bob Harward. Viimane aga otsustas siiski pakkumisest loobuda. Väidetavalt olid Harwardi äraütlemise põhjuseks peamiselt personalipoliitikat puudutavad küsimused ehk talle ei lubatud piisavat sõnaõigust oma meeskonna moodustamisel ning ta oleks pidanud jätkama Flynni seniste alluvatega. Harwardi sõbra sõnul ei tahtnud Harward ametisse astuda, sest Valge Maja tundub hetkel kaootiline.

Valge Maja esindajad on need väited tagasi lükanud. Harward ise põhjendades oma otsust finants- ja perekondlike kohustustega.

Harwardi määramine rahvusliku julgeoleku nõunikuks oleks paljude analüütikute arvates toonud kaasa stabiilsust väidetavas kaoses oleva Valge Maja julgeolekupoliitikasse. Samas tema loobumine ja tingimused, mille tõttu ta väidetavalt loobus, annavad alust kartuseks, et võtmetähtsusega ametikohale ei õnnestugi tõsiseltvõetavat kandidaati leida.

Neli kandidaati

72-aastane erukindralleitnant Keith Kellogg on USA relvajõududes teeninud 36 aastat ja töötanud George W. Bushi administratsioonis Iraagiga seotud ülesannete peal. Erinevalt Flynnist on ta Trumpi administratsioonis hoidnud seni küllaltki madalat profiili, kuid teda on sarnaselt teiste endiste sõjaväelastega nagu ministrid James Mattis ja John Kelly nimetatud üheks võimalikuks vastujõuks Trumpi strateegianõunikule Steve Bannonile.

Maaväe kindralleitnant Herbert Raymond "H. R." McMaster on osalenud nii Lahesõjas, Afganistani ja Iraagi operatsioonidel kui ka muudel terrorismivastastel operatsioonidel. Afganistanis juhtis ta ka ISAF-i korruptsioonivastast töörühma.

Maaväe kindralleitnant Robert Louis "Bob" Caslen Jr on West Pointi sõjaväeakadeemia juht ehk superintendent. Ta on osalenud nii Lahesõjas kui ka hilisemates sõjalistes operatsioonides Iraagis ja Afganistanis. 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute ajal töötas ta Pentagonis ning paistis seal silma haavatute aitamise ja päästetöödega.

John Robert Bolton on karjääridiplomaat, kes on olnud ametis mitme vabariiklasest presidendi administratsioonis. Aastatel 2005-2006 oli USA suursaadik ÜRO juures ning paistis seal silma jõulise välis- ja julgeolekupoliitika toetajana. Hiljem on ta töötanud nii teaduri kui ka konsultandina, samuti kommenteerib ta välispoliitikat puudutavaid küsimusi telekanalis Fox News.

Samas pole Valge Maja välistanud, et tööintervjuusid võidakse tulevikus teha ka teiste kandidaatidega.