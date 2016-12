Varssavi soovib, et Normandia formaati kaasataks ka Poola ja USA

Poola välisminister Witold Waszczykowski. (Foto: AFP/Scanpix)

Poola välisminister Witold Waszczykowski avaldas arvamust, et Ukraina konflikti lõpetamiseks mõeldud Minski kokkuleppeid ei hakata paraku kunagi täies mahus täitma. Ministri hinnangul oleks olukorra lahendamiseks vaja, et nn Normandia formaati kaasataks edaspidi ka USA ja Poola.

"Meie hinnangul Minski kokkuleppe tingimusi täitma ei hakata," vahendas Unian Poola välisministri sõnu ametlikus pressiteates.

Donbassi konfliki lahendamiseks on Waszczykowski arvates hädavajalik "Normandia formaati laiendada". Seni peavad selle raames läbirääkimisi Ukraina, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa, kuid Poola välisministri sõnul peaksid olema kaasatud ka USA ning Poola.

Poola kaasamine on Waszczykowski hinnangul põhjendatud seetõttu, et tal on Kaliningradi oblasti näol ühine piir "agressorriigiga".

"Tuleb laiendada Normandia formaati, sest Euroopa riigid nagu Prantsusmaa või Saksamaa pole olukorras, kus nad oleksid suutelised jõudma muutusteni vastasseisus Venemaaga. Me oleme ainus Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik, kellel on ühine piir nii agressori kui ka agressiooni ohvriga. Igasugune olukorra jätkuv pingestumine mõjutab ka meid," põhjendas Poola välisminister.

Venemaa president Vladimir Putin ütles eelmisel nädalal aastalõpu puhul korraldatud pressikonverentsil, et Normandia formaat töötab Donbassi konflikti reguleerimisel loiult, kuid sellest hoolimata tuleks tema hinnangul sellega jätkata, sest alternatiivi sellele pole.

Samal ajal jätkavad Kremli-meelsed võitlejad Donbassi konfliktitsoonis relvarahu rikkumist peaaegu igapäevaselt ning eelmisel nädalal saabusid teated intensiivsest lahingutegevusest Svitlodarski lähistel.