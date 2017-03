Merkel kutsus säilitama tülis Türgiga rahu

Türgi peaministri Binali Yildirimi kõne Oberhausenis 18. veebruaril. (Foto: AFP/Scanpix)

"Tahan meie Türgi partneritele öelda: räägime avameelselt ja kriitiliselt, kuid peame meeles meie lähedaste suhete erilist tähendust ning säilitame külma pea," ütles Merkeli kõneisik Steffen Seibert.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan nimetas eelmisel nädalal Saksamaa keeldu lubada oma ministritel korraldada Saksamaal kampaaniaüritusi "natslikuks tavaks".

"Natsidega võrdlemine on alati absurdne ja kohatu, sest need viivad vaid ühe asjani - natside inimsusevastaste kuritegude pisendamiseni," lausus Seibert.

Ka Saksa välisminister Sigmar Gabriel rõhutas esmaspäeval vajadust normaliseerida "äärmiselt pinevad" suhted Türgiga.

Gabriel suhtus skeptiliselt mitme Euroopa Liidu riigi üleskutsetesse kaaluda blokiüleste reeglite kehtestamist välisriikide poliitikute kampaaniaürituste kohta.

Türgi ja Saksamaa suhteid on pingestanud Türgi ministrite soov korraldada Saksamaal ja mujal kampaaniaüritusi enne aprillikuist referendumit presidendi võimu suurendamise üle.

"Igal riigil on oma arvamus, meil Saksamaal on olukord õiguslikult täiesti selge," ütles Gabriel enne EL-i välisministrite kohtumist. "Minu arvates on kõige olulisem, et kõik kasutaksid olemasolevaid võimalusi suhete normaliseerimiseks."

Slovakkia väliministri Miroslav Lajčáki sõnul näitab vastuoluline olukord, et Euroopas pole piisavalt reegleid ja standardeid, mis näitaksid, kuidas kontinendil suhtutakse EL-i mittekuuluvate riikide poliitikute üritustesse.

"On aeg seda arutada. Minu arvates peaksid reeglid olemas olema. Need oleksid üsnagi piiravad, sest nagu näeme, võib sellest tekkida tohutu kahju."

Berliin: Erdoğani natsiviited on vastuvõetamatud

Saksa riigikantselei taunis esmaspäeval Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani, kes võrdles tema ministritele kehtestatud kihutuskoosolekute keeldu Saksamaal "natsitavadega" ning nimetas võrdlust "täiesti vastuvõetamatuks".

"Saksa valitsus teeb selle Türgile täiesti selgeks," lubas riigikantselei personaliülem Peter Altmaier Saksa rahvusringhäälingule ARD. "Pole mingit põhjust, miks me peaksime lubama end selle teemaga seoses sarjata."

Mitme Saksa piirkonna kohalikud võimud keelasid nädalavahetusel Türgi ministrite kampaaniaüritused Türgi presidendi võimu laiendamise toetuseks eelseisval referendumil.

Otsus tõi kaasa president Erdoğani terava kriitika.

"Teie tegevus ei erine natside praktikast minevikus," ütles Erdoğan naiste meeleavaldusel Istanbulis enne 16. aprilli rahvahääletust põhiseadusmuudatuste üle, mis laiendaksid presidendi volitusi.

"Ma arvasin, et (natside praktika) on ammu selja taha jäetud. Me eksisime," lausus ta.