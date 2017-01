Trump väitis taas, et miljonid inimesed hääletasid ebaseaduslikult

Valimiskabiinid Denveris. (Foto: AFP/Scanpix)

Ameerika Ühendriikide valimistel osariikide arvestuses selgelt võitnud Donald Trump usub jätkuvalt, et kaotas häälte üldarvestuses Hillary Clintonile seetõttu, et mitu miljonit inimest hääletas illegaalselt. Trumpi väiteid on korduvalt ümber lükatud, vahendasid ERR-i raadiouudised.

USA presidendivalimistest on möödas mitu kuud, vahepeal on kokku tulnud ka valijameeste kogu ja kinnitanud Donald Trumpi võitu, eelmisel reedel andis ta lausa ametivande ja on nüüd esimesi päevi Ameerika Ühendriikide 45. president. Sellest hoolimata pidas Trump vajalikuks esmaspäeva õhtul Valges Majas kongressi poliitikutega kohtudes korrata oma seisukohta, et tegelikult oleks ta võitnud ka häälte üldarvestuses Hillary Clintonit, kuid kolm kuni viis miljonit inimest hääletasid ebaseaduslikult.

Meenutuseks, häälte üldarvestuses sai Clinton novembrikuus 2,8 miljonit häält rohkem kui Trump. Kuid kuna Ameerika valimissüsteem on üles ehitatud valijameeste süsteemile, kus tähtis on võita osariikide arvestuses, siis sai Trump selge võidu.

Trumpi väidet illegaalsetest valijatest on lihtne ümber lükata, sest mitte mingisuguseid andmeid niivõrd laiaulatusliku valimispettuse kohta ei ole lihtsalt võimalik leida. Kuid kuna Trump otsustas vandenõuteooriat taas kord esile tõsta, pidi Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer pärast korduvalt vastama sellesisulistele ajakirjanike küsimustele - eelkõige seetõttu, et kui tegu oleks tõese väitega, oleks tegemist USA ajaloos erakordse valimispettusega.

Pressiesindaja Spicer kinnitas ajakirjanikele, et tegemist on tõepoolest Trumpi isikliku seisukohaga ja ta tugineb erinevatele uuringutele ja tõenditele - neid uuringuid ja tõendeid eraldi nimetamata. Spiceri sõnul ei ole Valgel Majal mingeid tõendeid selle väite toetamiseks ja ei ole ka plaani seda uurida. See tekitas ajakirjanikes aga veelgi enam küsimusi.

Raadiojaama NPR Valge Maja korrespondent Mara Liasson küsis näiteks, kas Valgel Majal ei ole huvi taastada valijate usaldust demokraatia ja valimiste toimimisse.

"Ma küsin pigem, et miks mitte uurida midagi, mis oleks kõige suurem skandaal Ühendriikide valimiste ajaloos - 3-5 miljonit inimest ebaseaduslikult hääletamas?" küsis ta.

Spicer vastas, et nad võivad otsustada seda uurimist alustada ja ta tahaks teemat vahetada.

"Ma arvan, et me vaatame, kuhu siit edasi minna, kuid praegu on presidendi fookus selles, et panna ameeriklasi uuesti tööle. Tegemist oli kommentaariga, mille taga on tema pikaaegne tõekspidamine," kommenteeris pressiesindaja.

Ajakirjanikud erinevates väljaannetes on püüdnud uurida seda väidet ja selle taga olevaid andmeid, kuid iga kord jõudnud järeldusele, et niivõrd laiaulatuslik valimispettus on praktiliselt võimatu. Üheks vandenõu algallikaks on kahtlaste järeldustega uuring - mida on korduvalt ümber lükatud - kus uurijad väitsid, et lausa 14 protsenti mittekodanikest olid valimisjaoskondades registreeritud. Ameerikas Ühendriikides viibis 2014. aasta seisuga umbes 22,4 miljonit seaduslikku ja ebaseaduslikku immigranti ning 14 protsenti nendest moodustaks umbes 3,1 miljonit.