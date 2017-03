Briti alamkoda kiitis heaks Brexiti-eelnõu

(Foto: Niklas Halle N / AFP / Scanpix)

Alamkoda ei toetanud kahte muudatusettepanekut, mille tegi parlamendi ülemkoda.

Alamkoja saadikud lükkasid 335 poolt- ja 287 vastuhäälega tagasi ülemkoja muudatusettepaneku, millega taheti garanteerida Ühendkuningriigis elavate EL-i kodanike õigused.

Lisaks lükati 331 poolt- ja 286 vastuhäälega tagasi muudatusettepanek, millega taheti tagada, et parlament saab õiguse pidada "tähendusliku" hääletuse leppe asjus, mille üle Briti valitsus ja EL-i ülejäänud 27 liikmesriiki läbirääkimisi pidama hakkavad.

Eelnõu liigub nüüd tagasi ülemkotta, mis peab otsustama, kas aktsepteerida alamkoja otsused või hakata vastu. Selle tagajärjel võib eelnõu heakskiit mõne päeva võrra viibida, kuid Briti parlamendisüsteem on selline, et alamkoja tahtmine jääb lõppastmes peale.

Kui ülemkoda annab järgi, siis võib eelnõu saada koja heakskiidu juba esmaspäeva hilisõhtul. Sellisel juhul liigub eelnõu kuninganna Elizabeth II ette. Kuningliku heakskiidu korral saab May esitada EL-ile ametliku taotluse käivitada Lissaboni leppe artikkel 50, millega algab läbirääkimisteks ette nähtud kaks aastat.

May pressiesindaja James Slack kordas esmaspäeval valitsuse seisukohta, et peaminister käivitab Brexiti menetluse märtsi lõpuks.

Ajal, mil spekuleeritakse, et May võib protsessi käivitada juba teisipäeval, lausus Slack: "Olen öelnud "lõpuks" korduvalt, kuid tundub, et ma pole seda teinud piisavalt jõuliselt."