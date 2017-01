Hiina kinnitas oma suveräänsust Lõuna-Hiina mere aladel

Kunstsaar Lõuna-Hiina meres ja väidetavalt sellel paiknevad õhutõrjerelvad ja lühimaa relvasüsteemid. (Foto: CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe//Reuters/Scanpix)

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles esmaspäeval, et USA kavatseb kaitsta oma rahvusvahelisi huve Lõuna-Hiina meres, vahendas BBC.

Spicer ütles ajakirjanikele, et "USA teeb kindlaks, et tema huvid Lõuna-Hiina meres on kaitstud".

"Kui need saared on tõepoolest rahvusvahelistes vetes ja ei ole Hiina omandis, siis jah, me tagame, et teine riik ei võtaks üle rahvusvahelisi huve," ütles ta.

Ka Trumpi välisminister Rex Tillerson ütles senati kuulamisel, et USA peaks takistama ligipääsu saartele, mida Hiina Lõuna-Hiina meres ehitab. "Me peame enne saatma Hiinale selge signaali, et esiteks, saarte ehitamine lõpeb ja teiseks, ligipääsu neile saartele ei võimaldata," ütles Tillerson.

Barack Obama administratsioon keeldus vaidluses osapoolt valima. Samas oli ta tehissaarte ehitamise vastu.

Hiina välisministeeriumi teatel on Peking "kindel oma õiguste kaitsmisel regioonis". Ministeerium vastas Spicerile, öeldes, et USA ei puutu Lõuna-Hiina mere küsimusse.

Ministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying ütles, et Hiina pooldab rahumeelseid läbirääkimisi kõigi vaidluse osapooltega ning kinnitas, et "austab meresõidu- ja ülelendamisvabadust rahvusvahelistes vetes".

Samas kinnitas ta, et Hiina tegevus piirkonnas on olnud seaduslik.

Riigid on vaielnud territooriumite üle Lõuna-Hiina meres juba sajandeid, kuid viimastel aastatel on pinged tõusnud. Piirkonnas asuvaid saarekesi tahavad osaliselt või täielikult endale Taiwan, Hiina, Vietnam, Filipiinid, Malaisia ja Brunei.

Peking on ehitanud Lõuna-Hiina meres tehissaari ja korraldanud merepatrulle vetes, mida tahavad endale ka teised riigid.

Juulis otsustas rahvusvaheline kohus, et Hiina territoriaalsed nõudmised Lõuna-Hiina mere piirkonnas pole põhjendatud. Peking on öelnud, et ei kavatse otsust täita.