Senaator Graham: Assange'i tsiteerimine Trumpi poolt on väga häiriv

USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham. (Foto: EPA/Peter Foley)

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham, kes on korduvalt kritiseerinud presidendiks valitud Donald Trumpi soovimatust tunnistada Venemaa osalust presidendivalimiste ajal aset leidnud küberrünnakutes, kritiseeris kolmapäeval tulevast riigipead selle eest, et viimane tsiteerib oma seisukohti põhjendades Wikileaksi asutajat Julian Assange'i. Grahami hinnangul on selline tegevus "väga häiriv".

USA presidendiks valitud Donald Trump levitas oma Twitteri-postituses Wikileaksi juhi Julian Assange'i väidet, et Demokraatliku Partei Rahvuskongressi (DNC) tabanud küberrünnaku ja andmelekke taga polnud Venemaa. Asepresidendiks valitud Pence aga põhjendas Trumpi seisukohti väitega, et tulevase riigipea skepsis luureandmete asjus on tingitud agentuuride varasematest läbikukkumistest.

Graham ütles kolmapäeval CNN-ile antud intervjuus, et tal pole mingit kahtlust, et Venemaa on seotud Demokraatlikku Parteid tabanud küberrünnakutega ning materjalide avalikustamisega Wikileaksis.

"Härra Assange põgeneb õigusemõistmise eest, peidab end saatkonnas ning ta on pikka aega Ameerika huve õõnestanud. Ma loodan, et ükski ameeriklane ei lase tal end petta. Talle ei tohiks pakkuda mingit usaldusväärsust," selgitas senaator.

Kui Grahamilt küsiti Trumpi viimaste Twitteri postituste kohta, nimetas vabariiklane neid "otsesõnu, väga häirivateks" ja kutsus presidendiks valitud ärimeest üles usaldama oma riigi luureteenistuste järeldusi pärast reedel antavat briifingut.

"Seda tegid venelased ja ma loodan, et reedel saab sellest aru ka presidendiks valitud Trump, ning ma loodan, et ta ignoreerib Assange'i väiteid. Mitte ainult ei peaks ta Julian Assange'i ignoreerima, vaid ta peaks ta hukka mõistma selle eest, mida ta on teinud meie riigile, seadnud meie sõdureid ja meie välispoliitikat ohtu. Julain Assange ei ole Ameerika sõber ja ta ei ole demokraatia sõber," märkis Graham.

Küsimusele, kas tema arvates on Assange'il õnnestunud Trump eksiteele viia, vastas Graham tõdemusega, et seda ta ei tea, kuid kordas oma lootust, et Trump hakkab kuulama, mida luureametnikud talle räägivad.

"Ma olen kindel, et ta hakkab, sest sa ei pea olema Sherlock Holmes, et arusaada, mis asja venelased ajavad," lisas ta.

Intervjuus mainis senaator Graham ka seda, et tal oleks raske hääletada välisministriks pakutud Rex Tillersoni poolt, kui viimane USA luureagentuuride järeldustega ei nõustu.

Enne seda, kui Graham intervjuu lõpetas, toonitas ta veel kord: "Ärge kuulake Julian Assange'i ükskõik millisel teemal. Ma tänan."

Graham: I hope Trump will get his info & trust the American patriots who work in the Intel community, and not some guy hiding from the law pic.twitter.com/tc2mm6tL6H — The Situation Room (@CNNSitRoom) January 4, 2017