USA-s said aastavahetusel sündinud kaksikud erinevad sünniaastad

Üks poistest sündis mõned minutid enne uut aastat, teine aga juba uuel aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõlemad beebid on hea tervise juures. Vanem poiss sai nimeks Sawyer Matthew ja noorem Everett Jackson. Peres ootab neid juba kaks vanemat last.

WOW!! Twins were born at Banner Thunderbird -- one in 2016, the other in 2017! Everett born at 11:51pm, Sawyer at 12:01am. Mom doing great! pic.twitter.com/v6xt0gTUn2