WSJ: USA tankid saabuvad Poolast Balti riikidesse käesoleval nädalal

USA tank Abrams 30. jaanuaril ühisõppusel Poolas Zaganis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Tegemist on juba president Barack Obama valitsusajal vastu võetud otsuse (Operation Atlantic Resolve) rakendamisega, mille eesmärgiks on näidata Venemaa piiri ääres asuvatele liitlastele, et Washington on nende kaitsmisele pühendunud. Väljaande hinnangul näidatakse käesoleva nädalal üksuse paigutamisega, et sama poliitika jätkub ka president Donald Trumpi ajal.

Esmaspäeval leidsid Poola põhjaosas aset USA ja Poola ühised õppused ning osa õppusel osalenud tankidest M1A2 Abramsj õuavad peagi Leetu, Lätti ja Eestisse, kus nad püsivad ajani, mil kevadel saabuvad kohale Varssavi tippkohtumise ajal kokku lepitud NATO pataljonid. (Eestisse peaks saabuma USA 4. diviisi 3. soomusbrigaadi koosseisu kuuluv jalaväeüksus ehk 68. ratsaväerügemendi 1. pataljoni mehhaniseeritud jalaväekompanii - Toim.).

Viimastel päevadel on USA liitlased toonitanud Ameerika üksuste ja rasketehnika Ida-Euroopasse paigutamisele viidates, et tegemist on märgiga, et USA on endiselt pühendunud NATO-le ning et allianss püsib oma poliitika juures arendada oma suutlikkust võimalikule Vene sõjalisele tegevusele regioonis vastu seista.

"NATO füüsiline kohaolek on siin ja täna meiega," rõhutas Poola president Andrzej Duda esmaspäeval Zagani lähistel toimunud õppuste tseremoonial.

Endine Briti suursaadik NATO juures Adam Thomson, kes praegu juhib mõttekoda European Leadership Network, avaldas arvamust, et USA sõdurite ja tehnika paigutamine näitab, et liitlased rakendavad oma NATO idapoolsete liikmesriikide kaitse tugevdamiseks tehtud otsust.

Samas tunnistas Thomson, et liitlased on endiselt murelikud selle pärast, et president Trump ja tema nõunikud on saatnud NATO teemal välja mitmeti mõistetavaid sõnumeid, kus ühelt poolt rõhutatakse NATO tähtsust ja teisalt peetakse allianssi justkui iganenuks.

"See on NATO jaoks uus kogemus olla kutsutud iganenuks. Härra Trumpil on ilmselgelt alliansiga seonduvaid küsimusi," nentis endine Briti diplomaat.

Bremenhaveni kaudu Poola saabunud USA armee 3. soomusbrigaadis on umbes 3500 sõdurit, 144 Bradley soomukit, 87 tanki ja 18 liikurhaubitsat Paladin. Brigaadi peastaap asub Poolas ning üheksa kuu pärast peaks nad välja vahetatama teise USA üksusega. Brigaadi elemente saadetakse ka Ungarisse, mujale Poola, Saksamaale ja Rumeeniasse.

Poolas toimunud tseremoonial rõhutas soomusbrigaadi komandör kolonel Christopher Norrie, et tema üskuse saatmine Euroopasse väljendab nähtavalt ja tõsiseltvõetavalt USA pühendumist oma liitlastele".