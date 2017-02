Jaapani peaminister sõidab Trumpiga kohtuma

Vaatepilt Tokyo börsil. (Foto: Reuters/Scanpix)

Abe ettepanekud on seotud sadade tuhandete töökohtade loomisega Ühendriikides mitmesuguste projektidega alates ülikiirraudteede ehitamisest.

Abe ja Trumpi kohtumine Valges Majas on kavas reedel, seejärel mängitakse Trumpi Florida maavaldustes golfi, et isiklike suhete abil riikide sidemeid tugevdada.

Ühendriikide tööhõive parandamine on Trumpi majanduspoliitika tugisammas ja otseselt seotud lubadusega "Ameerika taas suureks muuta", mis peaks paljudel juhtudel tulema teiste riikide arvel.

Trumpi rünnakutest ei ole pääsenud ka Jaapan, nimelt autotootja Toyota plaani tõttu rajada Mehhikosse tehas, mispuhul ähvardab ta ettevõtet kõrgete tollimaksudega.

Abe on hästi teadlik, et Jaapan sõltub USA-st nii julgeoleku kui kaubanduse aspektist ja nii kiirustas ta kohe pärast novembrikuiseid Ühendriikide presidendivalimisi New Yorki Trumpiga kohtuma. Ta oli ainus riigijuht, kes kohtus Trumpiga enne viimase ametisse astumist, ning saab nüüd teiseks valitsusjuhiks pärast Suurbritannia peaministrit Theresa Mayd, kes on juba uue presidendiga kohtunud.

Jaapani ajakirjanduse teatel peaks "Jaapani-USA kasvu- ja tööhõivealgatus" aitama luua Jaapani investeeringutega Ühendriikide taristusse 700 000 töökohta ning looma järgmise kümne aasta jooksul 450 miljardi dollari väärtuses uusi turge.