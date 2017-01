Venemaal läbis perevägivalda dekriminaliseeriv eelnõu esimese lugemise

(Foto: Reuters/Scanpix)

Eelnõu eesmärk on kaitsta konservatiivseid väärtusi, mida toetab ka president Vladimir Putin, ning selle järgi hakataks perekonnasiseseid rünnakuid käsitlema kriminaalkuriteo asemel väärteona, vahendas Raadio Vabaduse / Vaba Euroopa veebileht.

Eelnõu üks autoreid Olga Batalina rääkis kolmapäeval riigiduumas eelnõu esimesel lugemisel, et eelnõu puudutab kergemaid juhtumeid, mille tagajärjel tekivad sinikad või kriimustused. Ta tunnistas, et perevägivald on probleem, kuid ütles, et sellega võitlemiseks on paremaid viise.

"Tähtis on ennetamine," lausus Batalina. "Tähtis on võimalus aidata isikut, kes on sellisesse olukorda sattunud. Nagu te aru saate, ei tähenda aitamine ühe pereliikme vastutusele võtmist haldus- või kriminaalkorras, vaid selliste asjade edaspidise toimumise takistamist".

Ühtse Venemaa fraktsiooni esimene asedirektor Andrei Isajev rääkis RBK-le, et peresisesed rünnakud on väärteod vaid esmajuhtumi korral, korduvrünnaku puhul algatataks aga ikkagi kriminaalmenetlus.