Peking Trumpile: ühe Hiina poliitika ei ole läbirääkimiste teema

Vaade Pekingile. (Foto: Reuters/Scanpix)

Trump on vihjanud, et võib loobuda aastakümneid kestnud diplomaatilisest põhimõttest ja edendada suhteid Taiwaniga.

"See ei ole läbirääkimiste teema," ütles Hiina välisministeeriumi kõneisik Lu Kang avalduses. "Maailmas on ainult üks Hiina, Taiwan on Hiina lahutamatu osa, ning Hiina Rahvavabariigi valitsus on ainus legitiimne valitsus, mis Hiinat esindab".

Trump on ähvardanud võtta käsile tema hinnangul ebaõiglased Hiina kaubandusmeetmed ning on vihjanud, et ühe Hiina poliitika võib olla kauplemisteema.

"Kõik on läbirääkimisteks, kaasa arvatud Üks Hiina," ütles ta reedel Wall Street Journalis avaldatud intervjuus.

Trump juba ärritas Hiinat, võttes pärast novembrikuiseid presidendivalimisi vastu õnnitluskõne Taiwani liidrilt Tsai Ing-Wenilt.

Hiina peab Taiwani oma mässuliseks piirkonnaks ja on lubanud selle taasühendada, vajaduse korral kasvõi jõuga.