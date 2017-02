Andrey Krashevskiy: riigivõimud ei taha tähistada Oktoobrirevolutsiooni

Venemaal on inimeste suhtumine Oktoobrirevolutsiooni erinev, kuid riigivõimud ei taha seda pühana tähistada, ütles rus.err.ee toimetaja Andrey Krashevskiy.

Briti ajakirja Economist toimetaja Edward Lucas küsis möödunud nädalal, kuidas tuleb Venemaa toime läheneva veebruarirevolutsiooni ja Oktoobrirevolutsiooni tähistamisega, millest möödub tänavu sada aastat. Ehk mida täpselt tähistatakse - kas Romanovite dünastia langemist või Esimese maailmasõja lõppu või Kerenski poliitiliste vabaduste eksperimenti või kommunistide võimuletulekut?

Peterburist pärit rus.err.ee toimetaja Andrey Krashevskiy rääkis "Välisilmale" antud intervjuus, et venemaalased vaatavad täna tolle aja revolutsioonidele erinevalt. Riiklikul tasandil ei ole Oktoobrirevolutsioon aga enam ammu riiklik püha.

"Aastal 1995 nimetati see ümber rahvusliku leppimise päevaks ja kümme aastat hiljem kaotati see üldse ära kui riiklik püha. Siis asendati see Rahva Ühtsuse päevaga, mida tähistatakse 4. novembril. Nii et on selge, et riigivõimud eriti ei taha tähistada seda püha," rääkis Krashevskiy.

"Ühiskond on lõhestatud sel teemal. Täna on enam-vähem võrdselt neid inimesi, kes arvavad, et Oktoobrirevolutsioon ja sellele järgnenu on pigem positiivne, ja neid, kes arvavad, et see oli pigem negatiivne või üldse väga halb riigi jaoks," lisas ta.

Venemaa haridusminister on öelnud, et Oktoobrirevolutsioon on teine tähtsaim sündmus Kristuse ülestõusmise järel. Krashevskiy tõdes, et Oktoobrirevolutsioon oli sündmus, mis mõjutas väga palju mitte ainult Venemaad, vaid kogu maailma ja teeb seda siiani.

Vastates küsimusele, mida õpetatakse revolutsioonide kohta tänapäeval Venemaa koolides, ütles Krashevskiy, et pikka aega valitses selles osas suur segadus, sest välja oli antud kümneid erinevaid ajalooõpikuid, mille sisu oli ka ilmselt väga erinev.

"Lõpuks, neli aastat tagasi president sekkus sellesse ja ütles, et Venemaal on vaja ühte ajalooõpikut, sest muidu on lastel peas segadus. Aga nüüd on välja töötatud üks standard ja selle järgi on kirjutatud kolm õpikut. Loodetakse, et 1. septembriks sel aastal varustatakse kõik koolid uue õpikuga," rääkis Krashevskiy.

Tema sõnul kaotatakse uues õpikus ära isegi Oktoobrirevolutsiooni mõiste. "Selle asemel lastakse käibele täiesti uus mõiste - Suur Vene Revolutsioon. Selle alla käib Oktoobrirevolutsioon, Veebruarirevolutsioon ja kodusõda. Tegelikult kõik sündmused, mis toimusid umbes nelja aasta jooksul, ühendatakse ühe mõiste alla ja kasutatakse seda," selgitas ta.

Ka tänavu korraldatavate pidustuste kohta on Krashevskiy sõnul öeldud, et tähistatakse mitte Oktoobrirevolutsiooni, vaid Suurt Vene Revolutsiooni.