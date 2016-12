Toom külastas Süürias ka Vene õhuväebaasi

Yana Toom koos Süüriat külastanud delegatsiooniga. (Foto: Venemaa Föderatsiooninõukogu veebileht)

Venemaa föderatsiooninõukogu veebilehe kohaselt on nende delegatsiooniga kaasas kolm Euroopa Parlamendi saadikut (Eestist keskerakondlane Yana Toom, Lätist Koosmeele rahvasaadik Andrejs Mamikins ning Itaaliast Forza Itaalia poliitik Stefano Maullu.

Toom rääkis ERR-i portaalile Beirutis viibides, et see baas täidab ühtlasi ka vaenupoolte lepituskeskuse rolli.

Toom ütles, et nendele räägiti 15.-22. detsembrini kestnud suuroperatsioonist, kui Aleppost viidi välja ca 31 000 tsiviilelanikku.

"Aga see oli ka kõik, aega küsimusteks ei olnud. Nii, et minu põhiline mulje on lendamine sinna ja tagasi, sest seal me veetsime natuke üle tunni. Hakkas lähenema äikesetorm ja me pidime ruttu sealt ära lendama," lausus ta.

Küsimusele, kas Toomi arvates on Süüriasse nüüd rahu saabunud, vastas ta nii. "See on kaheksas kord viie aasta jooksul. Aga kunagi pole olnud nii tugevaid garante selle taga nagu on Venemaa ja Türgi, kes sisuliselt kontrollivad suurt osa sõja osapooltest. Aga vaatame," sõnas Toom.

Läti eurosaadik Andrejs Mamikins külastas ka Süürias langenud Vene sõduritele pühendatud monumenti. Läti välisminister Edgars Rinkevics on Mamikinsi visiidi Süüriasse hukka mõistnud.

Neljapäeval kohtus Venemaa poolt "föderatsiooninõukogu ja europarlamendi ühisdelegatsiooniks" nimetatud grupp Süüria presidendi Bashar al-Assadiga.

Toom külastas koos paari europarlamendi kolleegiga Süüriat ka käesoleva aasta juulis.