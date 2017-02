Politico: Schulz võib Merkelile oodatust enam konkurentsi pakkuda

Martin Schulz (Foto: AFP/Scanpix)

Kaks nädalat tagasi oli SPD toetus 20 protsendi juures, jäädes Merkeli konservatiividest 17 protsendi võrra allapoole. Päevalehes Bild avaldatud värske arvamusküsitluse kohaselt olid aga sotsiaaldemokraadid Merkeli parteist mööda läinud, vahendas Politico.

Arvestades valijate muutlikku meelt, tuleks küsitlustulemustesse suhtuda ettevaatlikult. Veel kaks nädalat tagasi usuti, et Merkeli neljas ametiaeg on vältimatu, esmaspäeval tunnistas aga kantsler, et oodata on tema jaoks läbi aegade kõige raskemat kampaaniat.

Praeguses poliitilises kliimas on Schulzi populaarsuse äkiline kasv pigem ootuspärane kui üllatav. Isegi Merkeli liitlased on hoiatanud, et Saksamaa võib Merkelist tüdinud olla ja tahta pärast 12 aastat uut nägu riiki tüürimas näha. Schulzi energiline stiil ja mitte liiga tuntud nägu sobib seetõttu alternatiivi otsivale valijale hästi.

Paljud vaatlejad pidasid Schulzi vähest tuntust tema peamiseks miinuseks, kuid see võib osutuda hoopis tema suurimaks varaks. Ehkki ta on aastaid SPD juhtkonda kuulunud, ei seosta paljud sakslased teda poliitiliste kompromissidega, mida parteil on suures koalitsioonis teha tulnud.

Konservatiivid on üritanud kujutada Schulzi kui poliitikut, kes tunneb paremini Brüsselit kui Saksamaad, kuid seni ei ole nende katsed teda diskrediteerida vilja kandnud. See võib aga kampaania edenedes muutuda.

Parlament ja liidukantsler valitakse Saksamaal septembris.