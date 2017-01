India ministri sõnul on naiste ahistamises süüdi läänelik riietumisstiil

Politseinikud Bangalores uusaastapidustuste ajal. (Foto: STR/AFP/Scanpix)

India minister ütles, et naiste ahistamine aasvahetuse pidustustel Bangalores tulenes sellest, et naised riietuvad nagu "läänlased". Ühiskonnas on ministri sõnad tekitanud pahameelt.

Kohalikus meedias ja sotsiaalmeedias on ilmunud teateid sellest, et naisi ahistati laupäeva õhtul pidustuste ajal, vahendas BBC.

Bangalore ajaleht avaldas fotosid sellest, kuidas naised nutavad ja kurdavad, et hulk mehi neid käperdasid.

Politsei kinnitusel ei ole nad kaebusi saanud, kuid uurivad turvakaamera videosid, et leida tõendeid ahistamistest.

Karnataka osariigi siseminister G Parameshwara süüdistas aga noori inimesi selles, et nad "kopeerivad läänlasi mitte ainult oma mõtteviisilt, vaid isegi riietuselt".

"Sellised asjad juhtuvad," ütles ta.

Ministri kommentaarid on põhjustanud ühiskonnas pahameelt. Riikliku naiste komisjoni juht Lalitha Kumaramangalam ütles, et minister peaks naistelt andeks paluma ja ametist lahkuma.

Föderaalvalitsuse nooremsiseminister Kiren Rijiju nimetas ministri märkust "vastutustundetuks". "Me ei saa lubada jätta häbiväärset #MassiAhistamist karistamata," kirjutas ta Twitteris ja lisas, et "naiste turvalisus on tsiviliseeritud ühiskonnas kohustus".

We can't allow the shameful act of #MassMolestation go unpunished. Bangaluru is a vibrant city & women safety is must in a civilised society — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 3, 2017

Laupäevaõhtused sündmused leidsid aset äripiirkonna keskuses. umbes 10 kuni 12 000 inimest kogunesid Mahatma Gandhi ja Brigade teele, et tähistada uue aasta saabumist. Sündmuskohale saadeti 1500 politseinikku.

India naised ei teata sageli seksuaalsetest rünnakutest, kuna kardavad kättemaksu või ühiskondlikku halvakspanu. Alates laupäevast on aga mitu naist enda läbielatust avalikult rääkinud.