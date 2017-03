Türgi ja PKK konfliktis on pooleteise aastaga hukkunud mitu tuhat inimest

PKK mässulised (Foto: AFP/Scanpix)

Vaherahu Türgi ja Kurdistani Töölispartei (PKK) vahel katkes 2015. aasta juulist ning alates sellest ajast kuni eelmise aasta detsembrini on kuni 500 000 inimest, enamik neist kurdid, olnud sunnitud kodust lahkuma, selgub ÜRO raportist, vahendas BBC.

Raport tugines nii konfidentsiaalsetele kui avalikele andmetele, satelliidifotodele ja teistele allikatele, sest Türgi valitsus ei ole andnud uurijatele luba PKK-vastaste operatsioonide piirkonda siseneda.

ÜRO on dokumenteerinud tuhandeid tapmisi ning inimeste kadumist ja piinamisi valitsuse korraldatud operatsioonide ajal enam kui 30 linnas ja piirkonnas. ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra'ad al-Hussein kritiseeris Türgi valitsust, öeldes, et eriti teevad talle muret teated, et läbi pole viidud ka tõsiseltvõetavat uurimist.

President Recep Tayyip Erdogani administratsioon ei ole raportis avaldatut kommenteerinud. Valitsus on aga ÜRO-le teatanud, et PKK, mida nad käsitlevad terroriorganisatsioonina, on viinud läbi hulga rünnakuid, milles on hukkunud nii Türgi julgeolekujõude kui teisi isikuid. Samuti on PKK valitsuse hinnangul osalenud röövimistes ja asetanud teedele tõkkeid, mis on takistanud piirkonda esmaabi viia.

Türgi on kurdi mässulistega riigi kaguosas juba aastakümneid võidelnud. PKK alustas relvastatud võitlust Türgi valitsuse vastu aastal 1984 ja nende eesmärk on kuulutada Türgi territooriumil välja oma sõltumatu riik.